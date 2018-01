Eberbach Unfälle mit Schulbussen in Deutschland

Unfälle mit Schulbussen in Deutschland

Ein Schulbus kracht in Eberbach (Baden-Württemberg) in eine Hauswand, Dutzende Kinder werden verletzt. In der Vergangenheit war es mehrfach zu ähnlichen Unfällen gekommen.

Im SCHWALM-EDER-KREIS (Hessen) werden am 15. Dezember 2017 sieben Kinder und der Fahrer verletzt. Der Schulbus war am Morgen mit 15 Fahrgästen auf der Strecke zwischen Wasenberg und Treysa aufgrund von Glatteis von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht.

In ENNEPETAL (Nordrhein-Westfalen) muss am 12. Juni 2017 ein Bus mit rund 20 Grundschülern an einer Kreuzung stark bremsen. Acht Kinder und ein Lehrer verletzen sich beim Sturz.

Beim Unfall eines Schulbusses im KREIS OLDENBURG (Niedersachsen) werden am 25. November 2016 sechs Schüler und der Fahrer verletzt. Der Bus war im Gegenverkehr auf einen Sattelschlepper geprallt.

Am 9. März 2016 werden bei DORTMUND (Nordrhein-Westfalen) etwa 20 Kinder bei einem Schulbus-Unfall auf der Autobahn 2 verletzt. Der Bus war am Morgen in einer Baustelle auf einen Lastwagen aufgefahren.

Nach einem Unfall am 4. März 2016 in NIEDERBAYERN werden 27 Kinder, eine Betreuerin und der Fahrer des Schulbusses ins Krankenhaus gebracht. Ein Auto hatte den Bus gestreift. Ein Kind, das durch die Frontscheibe des Busses geschleudert wurde, bleibt unverletzt.

Im KREIS HOLZMINDEN (Niedersachsen) werden 15 Kinder verletzt. Der mit 58 Schülern besetzte Bus war am 27. Januar 2015 auf glatter Fahrbahn in einen Graben gerutscht.