Überraschend und kurios: Das müssen sie wissen über das lange Wochenende

Das längste Wochenende: Für einige Menschen in Deutschland sorgt die Kombination der Feiertage für das längste Wochenende überhaupt. Dazu zählen alle Menschen in Baden-Württemberg, die sich den Brückentag am Montag, 30. Oktober, freigenommen haben. Da nämlich ausnahmsweise nicht nur der 1. November in Baden-Württemberg ein Feiertag ist, sondern auch der 31. Oktober, folgen gleich freie Tage aufeinander. Diese günstige Kombination der Feiertage gab es zuletzt 2012, als Heiligabend auf einen Montag fiel und beide Weihnachtsfeiertage folgten. Trotzdem ist dieses Wochenende um genau eine Stunde länger: Von Samstag auf Sonntag wird nämlich noch die Uhr eine Stunde zurückgestellt auf die Winterzeit. Es ist für einige Menschen also das absolut längste Wochenende.

Das kostet die Wirtschaft der zusätzliche Feiertag: Der einmalig bundesweite Feiertag am Reformationstag freut Arbeitnehmer, bedeutet für die Wirtschaft allerdings kleine Einbußen. Denn weniger Arbeitstage dämpfen das Wirtschaftswachstum. Allzu dramatisch wirkt sich der Feiertag auf die Wirtschaft jedoch nicht aus, denn wie stark der Effekt ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass der zusätzlich freie Tag am 31. Oktober das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal um 0,4 Prozent geringer ist. Der 31. Oktober gilt in der Volkswirtschaftslehre generell nicht als vollständiger Arbeitstag, sondern wird mit 0,9 Arbeitstagen angesetzt. Grund dafür ist der Osten Deutschlands. Bis auf Berlin ist der Reformationstag dort jährlich ein Feiertag. Für die wirtschaftlichen Folgen ist außerdem die Branche entscheidend. Für die Baubranche ist ein freier Tag bei Eis und Schnee beispielsweise nicht so tragisch, wie in den Sommermonaten. Den Einzelhandel tifft ein Feiertag an einem Samstag am schlimmsten.