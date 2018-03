London Twitter-Stimmen: So reagiert das Netz auf den Tod von Stephen Hawking

Stephen Hawking, der zum Sprechen auf einen speziellen Sprachcomputer angewiesen war, gilt als Popstar unter den Wissenschaftlern und wird für seine Theorien über das Universum und über Schwarze Löcher geschätzt. Promis und Wegbegleiter verabschieden sich von ihrem Freund, Vorbild und Wegbegleiter mit ihren persönlichen Erlebnissen

Klügster Mensch der Welt, Physik-Genie oder Vorbild für Millionen. Das sind nur einige Eigenschaften, die der britische Astrophysiker Stephen Hawking verkörperte. Sein Tod sorgte weltweit für große Anteilnahme. In unserer Übersicht können Sie sehen, wie sich ehemalige Wegbegleiter von Hawking verabschieden.

Viele Jahre unterrichtete Stephen Hawking als Professor an der Universität Cambridge. Die weltbekannte Universität veröffentlichte am Mittwoch auf ihrer Homepage ein großes Foto und ein Zitat des verstorbenen Genies: "Siehe auf zu den Sternen und nicht hinab auf deine Füße."

"Look up at the stars and not down at your feet" - Professor Stephen Hawking

1942-2018 https://t.co/h8uWznhEpb pic.twitter.com/RVeQx2BTxP — Cambridge University (@Cambridge_Uni) 14. März 2018

Seinen Bachelorabschluss absolvierte der weltbekannte Wissenschaftler 1962 an der Universität Oxford. Auch die Eliteuni drückte ihrem ehemaligen Absolventen Mitgefühl aus: "Wir sind sehr stolz, Stephen Hawking einen Oxford-Absolventen nennen zu können."

We’re very proud to call Stephen Hawking an alumnus of Oxford, and enormously saddened by his passing. Our thoughts are with his family. He reminded us all to “be curious”, for there is “always something you can do and succeed at”. pic.twitter.com/DUSRbeao3U — Oxford University (@UniofOxford) 14. März 2018

Die britische Politik würdigte ihren Astrophysiker in den höchsten Tönen. Premierministerin Theresa May bezeichnete Hawkings als brillanten und außergewöhnlichen Wissenschaftler, dessen Mut, Humor und Inspiration nie vergessen werden. Auch Jeremy Corbyn, Vorsitzender der Labour Party, würdigte das Lebenswerk Hawkings, nutzte diese aber gleichzeitig als kleine Spitzelei gegen May.

"Professor Stephen Hawking was a brilliant and extraordinary mind - one of the great scientists of his generation. His courage, humour and determination to get the most from life was an inspiration. His legacy will not be forgotten." — PM — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 14. März 2018

Der New Yorker Astrophysiker Neil deGrasse Tyson gehört zu den berühmtesten Kollegen Hawkings. Er verabschiedete sich von seinem Astrophysik-Kollegen mit einem Foto, auf dem beide Wissenschaftler gemeinsam zu sehen sind

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14. März 2018

Neben seinen berühmten Theorien über das Universum war Stephen Hawking auch für seine Gastauftritte in den TV-Sendungen "Die Simpsons" oder "The Big Bang Theory" bekannt. Hawking zählte sich sich selbst zu den Fans der Serien. Die Stars der Nerd-Serie "Big bang Theory" verabschiedeten sich mit einem gemeinsamen Foto vom Physik-Genie.

In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The #BigBangTheory. Thank you for inspiring us and the world. pic.twitter.com/9rWoYqIToy — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 14. März 2018

Von dem unglaublichen Wissen Hawkings profitierte auch die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA. Zum Abschied veröffentlichte die NASA ein Video, das Hawking im Gespräch mit zwei Astronauten zeigt

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) 14. März 2018

Der amerikanische Schauspieler Macaulay Culkin, der als Kind durch seine Rolle als Kevin allein zu haus bekannt wurde, würdigte Hawking als Genie und "meinen liebsten Simpsons-Charakter."

I just heard about Stephen Hawking's passing. He was both a genius and my favorite Simpsons character. We'll miss you, buddy. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 14. März 2018

Auch in Deutschland wird Stephen Hawking geehrt. Christian Lindner beschreibt via Twitter seine persönliche Geschichte mit dem Wissenschaftler. Seit er Hawkins Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit" gelesen habe, sei er von Mann und Leben fasziniert gewesen

Seit ich als Schüler „Eine kurze Geschichte der Zeit“ gelesen hat, haben mich Mann und Leben fasziniert. Diese Zuversicht trotz eines harten Schicksals macht Mut. RIP, Stephen Hawking. CL #stephenhawking — Christian Lindner (@c_lindner) 14. März 2018

Sportjournalist Rolf Fuhrmann erinnerte hingegen daran, dass der 14. März ab jetzt der Tag zweier ganz großer der Menschheit und Menschlichkeit ist. Der 14. März ist nämlich auch der Geburtstag Albert Einsteins