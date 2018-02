Washington Trump trifft Überlebende des Schul-Massakers: Verzweiflung und viele Versprechen

Trump verspricht bei der Runde mit Überlebenden des Schul-Massakers, dass Waffenkäufer strenger überprüft werden sollen, doch sieht er die beste Lösung, um Schul-Massaker künftig zu vermeiden, in der Bewaffnung von Lehrern. Sie sollen verdeckt Waffen tragen dürfen.

Gut eine Woche ist vergangen, seit 17 Menschen an einer Schule in Florida beim Lernen und Lehren erschossen worden waren. In einem großen Kreis sitzen nun Überlebende und Angehörige im Weißen Haus um den US-Präsidenten, auch die früherer Massaker an US-Schulen. Sie erzählen ihre Geschichte, diskutieren Vorschläge und fragen Donald Trump flehend, was er tun wolle, um solche Bluttaten zu verhindern.

Diese Stunde im Weißen Haus ist ein erschütternder, bewegender Moment. Trump sagt: „Wir wollen alles lernen, was wir können. Zwei Minuten nach diesem Treffen werden wir anfangen, zu arbeiten.“ Dann fragt der mächtige Präsident: „Hat irgendjemand hier eine Idee, eine Lösung, wie wir dieses Schießen an Schulen beenden können?“ Wenn die Kinder entscheiden dürften, die verzweifelt unter den Tischen der Marjorie Stoneman Douglas High School gekauert haben, wären die Folgen relativ klar. Für Samuel Zeif etwa. „Stark soll ich sein. Aber das ist schwer. Ich weiß nicht, wie ich diese Schule jemals wieder betreten soll. Mein bester Freund ist tot. Ich könnte aber immer noch einen Laden betreten und eine Waffe wie die AR-15 kaufen? Wie kann das sein? Nach Columbine? Nach Sandy Hook? Wie kann das sein? Bitte – so etwas darf nie mehr geschehen. Bitte, bitte!“ Die Stimme des Schülers bricht, es schüttelt ihn vor Weinen. Mit neun Kugeln wurde Andrew Pollacks Tochter Meadow in Parkland getötet. Aus ihm bricht es heraus: „Ich darf keine Wasserflasche mit an Bord eines Flugzeugs bringen, aber jemand kann mit einer Waffe eine Schule betreten? Das Schulministerium, in dem ich heute war, hat einen Wächter im Fahrstuhl? Was meinen Sie, wie sich das anfühlt? Wir haben unsere Kinder im Stich gelassen!“

Trumps Fazit der Begegnung demonstriert dann auch, dass er vor allem gehört hat, was er hören wollte. Er verspricht zwar eine strengere Überprüfung von potenziellen Waffenkäufern und eine Erhöhung des Mindestalters für den Kauf von Sturmgewehren kann er sich vorstellen. Vor allem aber setzt der Präsident auf mehr – statt weniger – Waffen in Amerikas Schulen. Er sieht in der Bewaffnung des Schulpersonals die Antwort. Gute Schützen unter den Lehrern „würden das Problem im Handumdrehen lösen“, schreibt Trump später auf Twitter. Billiger als Wachleute seien Waffen für die Lehrer obendrein, fügte Trump hinzu. Waffenverbote in Schulen dagegen zögen Gewalttäter geradezu an. Die NRA wird es mit Freuden vernommen haben.

Wie tief die Gräben in der amerikanischen Gesellschaft sind, zeigt auch ein Live-Sendung des Senders CNN auf, in der sich Senator Rubio, einer der führenden Hardliner in der US-Diskussion über das Waffenrecht, den Fragen von Schülern, Eltern und Lehrern stellt. Die Diskussionsrunde findet im Ort Sunrise statt, der nur fünf Kilometer südlich der Schule liegt, in der Jamie Guttenberg und 16 andere Menschen starben. Rubio lehnt nicht nur Waffenverbote ab, er bekennt sich auch zu Wahlkampfspenden der Waffenlobby NRA. Viele im Saal sind entsetzt. „Im Namen der 17 Opfer können Sie der NRA nicht sagen, sie soll ihr Geld aus Ihrem Wahlkampf heraushalten?“ fragt Cameron Kasky, Schüler an der überfallenen Schule, entgeistert. Rubio kann nicht.

Auch die NRA-Sprecherin Dana Loesch ist Teil der TV-Diskussionsrunde. Sie schiebt in der CNN-Sendung die Schuld an dem Massenmord auf die Behörden, die es Geisteskranken ermöglichten, tödliche Waffen zu kaufen. Die Waffen selbst sind für sie nicht das Problem, trotz der mehr als 2000 Todesopfer durch Schusswaffen in den USA allein seit Jahresbeginn.

Spott für Spickzettel

Ein Spickzettel in seiner Hand, der von den Kameras vergrößert wird, verdeutlicht nach Meinung von Kritikern, wie schwer es dem Präsidenten fällt, sich in die Lage der Betroffenen zu versetzen. Trump habe sich doch tatsächlich den Satz „Ich höre Ihnen zu“ notieren müssen, merkt die „Washington Post“ an.