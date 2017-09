vor 1 Stunde dpa Traunreut (Bayern) Tödliche Schüsse in Traunreut: Polizei fasst Tatverdächtigen

Ein Mann stürmt am späten Abend in ein Lokal in Oberbayern und erschießt zwei Gäste. Dem Angreifer gelingt zunächst die Flucht, doch die Polizei kann den Verdächtigen schließlich in der Nähe der Kneipe im oberbayerischen Traunreut stellen.