Konstanz Tipps gegen Frostbeulen: So kommen Sie gut durch die extreme Kälte

Bevor wir mit Sonnebrille und Eiscafé dem Frühling entgegen fiebern dürfen, müssen wir noch einige arktische Tage überstehen. SÜDKURIER Online gibt praktische Tipps für Haus, Auto, Skifahren und Alltag.

Fäustlinge statt Fingerhandschuhe

Nicht nur in der Arktis oder auf dem Mount Everest drohen Erfrierungen. Auch hierzulande kann die Kälte nun Spaziergängern und Radlern gefährlich werden, warnt der Berufsverband der Deutschen Dermatologen. Vor allem an ungeschützten Ohren, an der Nase sowie an Fingern und Zehen könnten schnell Erfrierungen auftreten. Um dem sogenannten Kältebrand vorzubeugen, empfehlen Experten unter anderem Fäustlinge statt Fingerhandschuhen. Damit bleiben die Hände länger warm.

Dicke Socken und nicht zu enge Schuhe

Jetzt sollte man nicht zu enge Schuhe tragen, um die Durchblutung nicht zu behindern. Also: Winterstiefel am besten etwas größer kaufen und natürlich dicke Socken anziehen. Wer besonders unter kalten Zehen leidet, für den können spezielle Heizsohlen sinnvoll sein. Ein häufiger Fehler unter Skifahrern ist es, mehrere Socken übereinander zu ziehen - das engt den Fuß im Skischuh nur ein. Bei der Bekleidung empfiehlt sich grundsätzlich das sogenannte Zwiebelprinzip mit mehreren dünnen Schichten aus Wollfasern und High-Tech-Materialien. Thermounterwäsche ist vor allem auf der Skipiste Pflicht.

Skimaske und Gesichtscreme

Im Gesicht kann bei Minusgraden eine Skimaske ratsam sein, die Mund und Nase bedeckt. Auch eine reichhaltige Gesichtscreme ist hilfreich. Allerdings darf sie bei eisigen Temperaturen keinen zu hohen Feuchtigkeitsgehalt haben. Mit einer wasserfreien Creme sind Spaziergänger auf der sicheren Seite. Schützende Cremes, Hautöle und Fettpasten sollten unbedingt wasserfrei sein, rät der Deutsche Skiverband (DSV). Für Skifahrer empfehlenswert ist eine Creme mit hohem Lichtschutzfaktor - sie sollte die Feuchtigkeitscreme am Morgen ersetzen. Die UV-Strahlung in der Höhe ist besonders stark.

Warnsignale für Erfrierungen

Erste Warnsignale für eine Erfrierung sind blasse und schmerzende Stellen im Gesicht oder Taubheitsgefühle in den Zehen oder Fingern. Treten diese Anzeichen auf, sollten Betroffene schnell einen warmen Ort aufsuchen, um das erfrorene Körperteil langsam aufzuwärmen. Von leichten Erfrierungen kann sich die Haut in der Regel wieder erholen. Besonders Wintersportler sollten das Risiko von Erfrierungen unbedingt ernst nehmen. Weiße Hautpartien im Gesicht sind Alarmzeichen. Bei ersten Erfrierungssymptomen suchen sie am besten sofort eine warme Hütte auf. Auch Ohren und Finger können betroffen sein.

Heizstift und Enteisersprays für Autofahrer

Frostige Zeiten auch für Autofahrer: Ein eingefrorenes Schloss können Türschloss-Enteisersprays auftauen, erklärt der Tüv Nord. Eine weitere Lösung: Batteriegetriebene Autoschloss-Enteiser. Deren ein- und ausfahrbarer Heizstift wird in kurzer Zeit elektrisch erhitzt und ins Schloss geschoben. Wichtig: Solche Hilfsmittel stets außerhalb des Autos aufheben, damit sie bei Bedarf zur Hand sind. Autofahrer sollten zudem prüfen, ob ihr Kühlwasser ausreichend Frostschutz hat. Temperaturen bis mindestens minus 25 Grad sollte er aushalten können, rät der ADAC.

Hausbesitzer müssen Wasserleitungen im Blick haben

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt besteht die Gefahr, dass Wasserleitungen platzen. Daher sollten auch unbewohnte Räume und der Dachboden bei tiefen Minusgraden im Freien ausreichend beheizt werden. Dabei reicht es oft nicht, seine Heizung nur auf das Frostsymbol zu stellen, warnt das Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung. Heizungen sollten nun auf keinen Fall ganz abgeschaltet werden, auch nicht bei Reisen. Die Frostschutzstellung im Heizungsthermostat kann ein Hinweis sein.

Frost-Rasen am besten nicht mehr betreten

Bei Frost, Schnee und Raureif sollte der Rasen nicht mehr betreten werden. Fußtritte und Reifenbelastung beschädigen über einen längeren Zeitraum die Halme, erläutert die Deutsche Rasengesellschaft. Tiefe Minusgrade bei fehlender Schneedecke sind für viele Gartenpflanzen gefährlich. Nur jene, die wirklich winterhart sind, überleben das. Alle anderen Pflanzen brauchen nun eine warme Hülle. Die Bayerische Gartenakademie rät dazu, vor allem immergrüne Gehölze wie Rhododendron, Zedern, Thuja, Felsenmispel, Kalmien, Pieris, Feuerdorn, Schneeball und Berberitzen abzudecken.

Nach der Joggingrunde lieber drinnen dehnen

Auch bei niedrigen Temperaturen spricht nichts gegen eine Joggingrunde. Wichtig sind warme Anziehsachen. Außerdem sollten Sportler nach der Runde in der Kälte Sport schnell ins Warme gehen. Nach dem Training ist der Körper eher anfällig für einen Infekt, erklärt Sportarzt Daniel Lay von der Deutschen Sporthochschule Köln in der Zeitschrift „Apotheken Umschau“. Die Dehnübungen verlagern Hobbyathleten also lieber ins Wohnzimmer.