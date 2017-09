vor 1 Stunde dpa Bregenz Teenager sticht in Vorarlberg mit Messer auf Eltern ein - Vater tot

Mitten in der Nacht geht ein Schüler mit einem Küchenmesser zu Hause auf seine Eltern los. Der Vater stirbt, die Mutter wird schwer verletzt. Die Polizei in Österreich rätselt über das Motiv.