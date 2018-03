Frankfurt Studie beweist: Emoticons sorgen für eine professionellere Kommunikation im Büro

Wie sollten Emoticons im beruflichen Umfeld eingesetzt werden? Und welchen Einfluss haben sie auf den Inhalt von kritischen Mails? Eine Studie an der Frankfurter Universität hat genau das erforscht - mit überraschendem Ergebnis.

Emoticons sind in Zeiten von sozialen Medien an der Tagesordnung: Vor allem in der Kommunikation mit guten Freunden oder Bekannten werden sie häufig verwendet. Doch Smileys und berufliche Mails - das passte bisher nicht zusammen. Eine Studie der Uni Frankfurt beweist nun aber das Gegenteil.

Was sagt die Studie aus?

Smileys können gerade in E-Mails mit kritischem Inhalt von Vorteil sein, heißt es in der Pressemitteilung der Universität. Laut der Studie mit dem Titel "The Effects of Different Emoticons on the Perception of Emails in the Workplace" kann damit die negative Aussage einer geschäftlichen Mail abgeschwächt werden: "Glückliche und ironische Emoticons schwächen die negativen Assoziationen einer Nachricht auf der persönlichen Ebene ab", sagt Ernst. Das heißt im Klartext: Der Empfänger der Nachricht fühlt sich dann bei Kritik weniger persönlich angegriffen. Die Intention der Nachricht, also beispielweise Kritik vom Chef, wird dadurch nicht verändert. "Sie verhindern also nicht das Ziel der Kritik in beruflichen E-Mails, nämlich die Verbesserung der Arbeitsleistung", erklärt Ernst.

Wie wurde die Wirkung von Emoticons getestet?

Die Studie wurde von Claus-Peter H. Ernst, Professor für Wirtschaftsinformatik und BWL an der Frankfurter University of Applied Sciences, und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und BWL an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Martin Huschens, durchgeführt. Dabei wurden die 231 Teilnehmer in die Situation eines Praktikantens versetzt. Sie erhielten alle eine kritische Mail des Vorgesetzten: Drei Viertel bekamen einen Text mit jeweils einem Emoticon: :-) oder :-( oder ;-). Die anderen Teilnehmer erhielten ihre Mail ohne ein Symbol. Anhand dieses Verfahrens wurden die persönliche Wahrnehmung und das inhaltliche Verständnis der Teilnehmenden ermittelt.

Was heißt das für die Arbeitswelt?

Ernst erklärt, dass Emoticons im Arbeitsalltag verwendet werden können, weil sie dafür sorgen, dass die Empfänger "die geäußerte Kritik weniger persönlich nehmen." Bisher galt weitläufig die Annahme, Emoticons würden im beruflichen Kontext unprofessionell wirken. Doch das Gegenteil ist der Fall: "Positive und ironische Emoticons sorgen für eine professionellere Kommunikation", erklärt Ernst.

Negative Emoticons haben dagegen keinen Einfluss: Sie verstärken das Verständnis der kritischen Mail laut den Ergebnissen der Studie nicht. "Dies lässt sich dadurch erklären, dass E-Mails mit enthaltener Kritik für sich genommen bereits schlimm genug für die E-Mail-Empfangenden sind", sagt Ernst. "Die eigentliche Aussage wird auch durch das traurige Emoticon nicht weiter verstärkt." Grundsätzlich kommt die Studie zu dem Schluss: Smileys sind auch bei der beruflichen Kommunikation kein Problem. Sie können sogar dabei helfen, die Kommunkation untereinander zu verbessern.