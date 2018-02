Auf ruhiges Winterwetter mit Sonnenschein folgt schon bald die nächste Kältewelle - und die hat es in sich. Laut Meteorologen stehen die Wetterzeichen auf Winter-März.

Ruhiges Winterwetter mit Sonnenschein und kalten, aber nicht zu kalten Temperaturen kommt in den nächsten Tagen auf weite Teile Deutschlands zu. Vor allem im Norden und Westen soll sich am Dienstag zeitweise die Sonne zeigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Andernorts ist es zwar meist bewölkt, bleibt aber trocken. Nur im Süden sollen hier und da ein paar Schneeflocken fallen. Die Höchstwerte liegen zwischen null Grad unter dichten Wolken und sieben Grad am Niederrhein.



Am Mittwoch bekommen die Mitte und der Süden Deutschlands mit aufgelockerter Bewölkung das beste Wetter ab. Im Nordosten ist es dicht bewölkt mit Schneeschauern, die von der Ostsee ins Land ziehen. Auch südlich der Donau kann es örtlich leichten Schneefall geben. Mit Temperaturen zwischen minus einem und plus fünf Grad wird es etwas kälter.



Bei diesen Temperaturen bleibt es auch am Donnerstag, an dem sich die Menschen im Norden und in der Mitte des Landes über oft freundliches Wetter freuen können. Nur an der Ostsee kann es einzelne Schauer geben. Der unter Wolken liegende Süden bekommt kaum Sonne ab, aber auch hier fallen nur einzelne Flocken.



Kältewelle erwartet - US-Wetterdienst sagt Winter-März vorher



Während die Monate Dezember und Januar eher zu mild ausgefallen sind, ist der Februar bisher kälter als im langjährigen Durchschnitt - und die nächste Kältewelle steht laut Meteorologen unmittelbar bevor. Für einige Tage am Stück werde nahezu im gesamten Land Dauerfrost erwartet, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net und warnt: „Nach den Berechnungen aller führenden Wettermodelle könnte das sogar die bisher strammste Kältewelle des gesamten Winters werden.“



Kurz vor dem 1. März, dem Beginn des meteorologischen Frühlings, schlägt der Winter also noch einmal so richtig zu. „Und es könnte noch interessanter werden“, so Dominik Jung. „Die US-Wetterbehörde NOAA hat ihren Klimatrend nun auch nochmal deutlich nach unten korrigiert. Vor rund zehn Tagen wurde noch ein durchschnittlich bis leicht zu kalter März berechnet, nun könnte der Monat sogar deutlich kälter als normal ausfallen. Derzeit ist von ein bis zwei Grad unter dem langjährigen Durchschnitt die Rede, in Skandinavien sogar um drei Grad kälter als normal. Demnach könnten die Wetterzeichen auf Märzwinter stehen“, erklärt der Experte. Wie lange sich der Winter in Deutschland hält, ist unklar - über das Osterwetter lassen sich aktuell noch keine Vorhersagen treffen.