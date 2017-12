Potsdam Spreng- oder Brandsatz an Potsdamer Weihnachtsmarkt ist entschärft

Der Sprengstoffverdacht in der Potsdamer Innenstadt und rund um den Potsdamer Weihnachtsmarkt hat sich nach Angaben der Polizei bestätigt.

Der in der Potsdamer Innenstadt nahe einem Weihnachtsmarkt gefundene verdächtige Gegenstand ist erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Polizei Brandenburg in dem sozialen Netzwerk Twitter mit.

Zuvor hatte er sich als Spreng- oder Brandsatz herausgestellt, wie die Polizei am Freitag auf dem Onlinedienst Twitter mitteilte. Spezialkräfte der Bundespolizei waren in der brandenburgischen Landeshauptstadt eingetroffen, um den verdächtigen Gegenstand zu untersuchen. Die Innenstadt war zum Teil geräumt, der Bereich um den Fundort abgesperrt worden, wie ein Sprecher des Präsidiums sagte. Von der Sperrung betroffen waren zahlreiche Geschäfte und der Weihnachtsmarkt.

Der USBV-Verdacht hat sich bestätigt. Der betroffene Bereich in der Innenstadt von #Potsdam muss geräumt werden! Bitte beachten Sie unsere Lautsprecherdurchsagen! #0112pdm — PolizeiBrandenburg_E (@PolizeiBB_E) 1. Dezember 2017

Es handelte sich um ein Paket, das am Nachmittag vor einer Apotheke abgestellt worden war. Im Innern sollen sich unter anderem Kabel befinden. Die Polizei informierte auf Twitter über das Geschehen.

+++EIL++ Aktuell sind wir in der Innenstadt von #Potsdam im Einsatz wegen eines verdächtigen Gegenstandes. Es ist bereits ein Sperrkreis eingerichtet worden. Wir haben Spezialkräfte angefordert! Betroffen ist auch der Weihnachtsmarkt.

Weitere Infos folgen. — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) 1. Dezember 2017

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz mit zwölf Toten am 19. Dezember 2016 werden in diesem Jahr bundesweit Weihnachtsmärkte besonders geschützt. Die Sicherheitsbehörden sehen zwar keine akute Anschlagsgefahr, sprechen aber von einer „abstrakten Gefährdungslage“. Auf vielen Weihnachtsmärkten wurden Betonbarrieren errichtet, außerdem sind mehr Polizisten in Uniform und in Zivil unterwegs.