Krefeld Spezialkräfte alarmiert: Mann hält Frau in Krefelder Innenstadt in Gewalt

Spezialkräfte alarmiert: Mann hält Frau in Krefelder Innenstadt in Gewalt

An einem Einkaufszentrum am Krefelder Hauptbahnhof hat ein Mann eine Frau in seiner Gewalt und bedroht sie mit einem Messer. Spezialkräfte seien alarmiert, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag.