Sommerlicher Start in die Woche – ab Mittwoch steigt Gewitterchance

Noch bis zur Mitte der Woche können Sonnenanbeter das sommerliche Wetter in Deutschland genießen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, hält das Hoch „Quinlan“ noch einige Tage durch. Bis zu 14 Sonnenstunden und Höchsttemperaturen zwischen 20 und 29 Grad sagt der DWD für Montag und Dienstag voraus. Lediglich am Alpenrand und im Schwarzwald kann es vereinzelt regnen und gewittern.

Ab Mittwoch mehren sich die Anzeichen für erste Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen. Mit Werten zwischen 23 und 28 Grad bleibt es aber warm. Spätestens am Donnerstag wird es etwas kühler, wenn „Quinlan“ sich in Richtung Russland verabschiedet.