Mexiko-Stadt Solidarität nach Erdbeben in Mexiko: In dieser Stunde packt jeder mit an

Solidarität nach Erdbeben in Mexiko: In dieser Stunde packt jeder mit an

Tausende Freiwillige in Mexiko-Stadt unterstützen nach die Rettungshelfer nach dem verheerenden Beben in Mexiko. Verschüttete können höchsten drei Tage in den Trümmern überleben.

Plastikplanen sind das, was offizielle Rettungskräfte und freiwillige Helfer am meisten benötigen. Die zweite Nacht der Bergungsarbeiten nach dem Erdbeben in Mexiko vom Dienstag war schwieriger als die erste. Wegen Regens bestand die Gefahr, dass Gebäudeteile ins Rutschen geraten und Helfer selbst unter Gebäudeteilen begraben werden konnten. An vielen Orten werden in Mexiko-Stadt, das das Beben mit der Stärke 7,1 am meisten getroffen hat, mehrstöckige Häuser geräumt, 2400 Gebäude wurden identifiziert, deren Stabilität noch geprüft werden muss. Bislang konnten nur 50 Menschen lebend aus den Trümmern geborgen werden, die Zahl der Toten stieg auf mehr als 250 – trotz großer Solidarität in der Bevölkerung.

Die Straßen sind voll von Rettungskräften und freiwilligen Helfern, ausgerüstet mit Helmen, Hacken und Atemmasken. Es scheint, als seien es vor allem Nachbarschaftshilfen, Bürgerinitiativen und Studentengruppen, die nach Verschütteten suchen, Hilfsgüter sammeln und die Rettungskräfte mit Essen versorgen und Wasser verteilen. In anderen Teilen des Landes, die von den Auswirkungen des Erdbebens nicht betroffen sind, organisieren Bürger wie David in Los Mochis im Bundesstaat Sinaloa Hilfstransporte. Über Facebook bespricht David, wo Sammelstellen sind, welche Güter gebraucht werden und wann die Lastwagen abfahren. "Dritter Lastwagen voll. Ich bin beeindruckt, wie wir uns gegenseitig helfen. Und es hört gar nicht auf", freut sich David im Gespräch mit dieser Zeitung.

"Die Tragödie bringt die beste Version Mexikos hervor", schreibt die Tageszeitung "El Universal" aus Mexiko-Stadt, die als der Partido Revolucionario Institucional (PRI, zu deutsch: Partei der institutionalisierten Revolution) nahe stehend gilt, klassenkämpferisch. "Ein Land, das wegen seiner Kolonialgeschichte von großen sozialen Ungleichheiten geprägt ist und im Angesicht des Unglücks Schicht-, Ethnien- und Nationalitätengrenzen überwindet" – so sieht das die Zeitung "El Universal". Doch das Unglück zeigt auch die negative Seite der sozialen Netzwerke. So sollen einige Menschen von sich selbst Selfies vor umgestürzten Häusern gemacht haben, um in den sozialen Netzwerken zu zeigen, dass sie hier seien, um zu helfen. Das war allerdings die Minderheit. Die Zahl der Freiwilligen, die sich schon wenige Minuten nach dem Beben in den Straßen versammelt haben und teilweise mit bloßen Händen nach Verschütteten suchen, ist so groß, dass die Rettungskräfte, die inzwischen fast überall eingetroffen sind, diese teilweise wieder wegschicken – zum Ärger der Freiwilligen.

Aufgrund dieses überwältigenden Zusammenhalts werden viele der Notunterkünfte, wie Turnhallen, gar nicht gebraucht, da viele bei Freunden und Angehörigen unterkommen. Auch Essen ist im Übermaß vorhanden.Gebraucht werden neben Plastikplanen vor allem Werkzeug und Medikamente.

Viele wollen spenden

Aus vielen Ländern, darunter auch Deutschland, wurden Helfer geschickt. Die in Mexiko geborenen Schauspielerin Salma Hayek ("Frida") kündigte an, für die Erdbebenopfer 100 000 US-Dollar (83 500 Euro) zu spenden und noch viel mehr Geld über eine Crowdfunding-Kampagne zu sammeln. Der mexikanische Formel-1-Rennfahrer Sergio Pérez sagte eine Spende von umgerechnet rund 140 000 Euro zu. Papst Franziskus kündigte eine Spende von 150 000 Dollar (125 000 Euro) an. Facebook will nach CNN-Angaben dem mexikanischen Roten Kreuz eine Million Dollar (835 000 Euro) spenden. (dpa)