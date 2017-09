Los Angeles So trauern Promis um Playboy-Gründer Hugh Hefner

Schauspieler, Musiker und Prominente haben über Twitter den Tod von „Playboy“-Gründer Hugh Hefner betrauert. Hefner war am Mittwochabend (Ortszeit) im Alter von 91 Jahren in seiner „Playboy Mansion“ in Los Angeles gestorben.

1st met him months B4 #SW opened-Expected stereotyped swinger/wildman not the kind-thoughtful loyal friend he always was to ML & me #RIPHef? pic.twitter.com/r5Jbyg9TMH — Mark Hamill (@HamillHimself) 28. September 2017

RIP to the legendary Hugh Hefner! I’m so honored to have been a part of the Playboy team! You will be greatly missed! Love you Hef! Xoxo — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 28. September 2017

Hugh Hefner was a GIANT in publishing, journalism, free speech & civil rights. He was a true original, and he was my friend. Rest well Hef. pic.twitter.com/bJ1wxoK4gR — Larry King (@kingsthings) 28. September 2017

Thank you Hugh Hefner for being a defender of civil rights, a champion of free speech, and of course, all the boners — Ike Barinholtz (@ikebarinholtz) 28. September 2017

Goodbye #Hef

Mr Hefner

I have so many thoughts, I have no brain n right now to edit

I am me… https://t.co/z1PPEiagaI — Pamela Anderson (@pamfoundation) 28. September 2017

