Panorama So schön war der Mond: Die besten Bilder aus Deutschland und der Welt

So schön war der Mond: Die besten Bilder aus Deutschland und der Welt

Zum zweiten Mal in einem Monat zeigte sich der Mond in der Nacht zum Donnerstag voll am Himmel. Und es war keine gewöhnliche Vollmondnacht. Wir haben die schönsten Bilder aus Deutschland und der Welt für Sie zusammengestellt.

Alle Augen richteten sich in der vergangenen Nacht auf den Mond. Der war der Erde nämlich besonders nah und wirkte dadurch heller und größer als sonst. Dazu kam eine totale Mondfinsternis, die allerdings in Deutschland nicht zu sehen war. Dafür hatte man in anderen Teilen der Welt gute Sicht auf des Spektakel. Ein Rückblick auf die Supermond-Nacht in Bildern aus Deutschland und der Welt.

Hell und voll - Der Mond kurz nach Mitternacht über dem Kölner Dom:

Dieses Bild kommt aus Griechenland. Der rote Supermond geht hinter dem Parthenon auf der Akropolis in Athen auf:

Auch in Bangkok, Thailand, hatte man freie Sicht auf den Supermond - so wie hier am großen Palast:

Für eine mystische Stimmung sorgte der Mond hinter dem Glastonbury Tor im Südwesten Großbritanniens:

Nicht immer ist der Mond selbst das Besondere: In Santo Domingo auf den Philipinnen sorgt er für eine spektakuläre Beleuchtung des Vulkans Mayon, während dieser Lava spuckt:

In Deutschland erschien der Mond meist unter einer mehr oder weniger dünnen Wolkenschicht wie hier hinter der russischen Kapelle auf der Mathildenhöhe in Darmstadt:

Und auch dieses Bild stammt von der Mathildenhöhe in Darmstadt, wo der Mond - von der richtigen Perspektive betrachtet, eine Einheit mit der Skulptur "Balance" des Bildhauers Hubertus von der Goltz auf dem Dach der Ausstellungshalle bildete.

Über Tokio wirkte der Mond wie ein großer, blutroter Ball am sonst schwarzen Nachthimmel.

Unerlässlich in dieser Reihe: Ein Mondbild mit der Freiheitsstatue in New York im Vordergrund.

Die Nacht offenbarte auch ungewohnte Größenverhältnisse. Das Flugzeug im Landeanflug auf Charlotte, USA, wirkt vor dem gigantischen Mond winzig:

Auf der ganzen Welt lagen Fotografen in der Nacht auf der Lauer, um das Spektakel vor die Linse zu bekommen. So wie hier vor der Golden Gate Bridge in San Francisco: