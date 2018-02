Baden-Württemberg So bibbert der Südwesten: Wir zeigen die schönsten Eis-Fotos der Region

Der Winter zeigt sich zum Ende des Februars von seiner arktischen Seite. In vielen Teilen unserer Region sorgt die Kälte für eisige Naturschauspiele. Sehen Sie hier die schönsten Bilder.

Schnee, Eis und klirrende Kälte: Bei Frost von bis zu minus 20 Grad hat der Südwesten die bisher wohl kälteste Nacht des Winters erlebt. Auf dem höchsten Berg Baden-Württembergs, dem Feldberg im Schwarzwald, war es in der Nacht zu Montag klirrend kalt.

Ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte am Montag in Stuttgart, besonders frostig sei es auch in Meßstetten (Zollernalbkreis) gewesen: minus 15,7 Grad zeigte das Thermometer. Dort sei es seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1947 um diese Jahreszeit noch nie so kalt gewesen - und es bleibt vorerst eiskalt. In den kommenden Nächten wird es der Vorhersage zufolge sogar noch frostiger.

Weitere Informationen Dauerfrost im Südwesten: Innenminister Strobl rät zu langen Unterhosen

Aber die andauernde Kälte hat durchaus auch ihre schönen Seiten. Schnee, klirrende Kälte und Sonnenschein verzaubern die Landschaften. Wir zeigen die schönsten Bilder aus der bibbernden Region: