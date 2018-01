vor 11 Stunden AFP Panorama Sieben Überlebende von verschollener Fähre in Rettungsboot im Pazifik entdeckt

Mehr als eine Woche nach dem Verschwinden einer Fähre im Pazifik haben Rettungskräfte sieben Überlebende gefunden. Ein an der Suche beteiligtes Flugzeug der neuseeländischen Luftwaffe habe sie am Sonntag unweit des Inselstaats Kiribati in einem Rettungsboot entdeckt, teilte das neuseeländische Militär mit.