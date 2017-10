Feiertage Sieben Fakten über das lange Wochenende: Das lohnt sich zu wissen

Zeitumstellung, Reformationstag und Halloween: Die letzten Tage im Oktober haben einiges zu bieten. Einige Fakten zu dem langen Wochenende, die Sie vielleicht noch nicht kennen.

Das kostet die Wirtschaft der zusätzliche Feiertag: Der einmalig bundesweite Feiertag am Reformationstag freut Arbeitnehmer, bedeutet für die Wirtschaft allerdings kleine Einbußen. Denn weniger Arbeitstage dämpfen das Wirtschaftswachstum. Allzu dramatisch wirkt sich der Feiertag auf die Wirtschaft jedoch nicht aus. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass der zusätzlich freie Tag am 31. Oktober das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal um 0,4 Prozent geringer ist. Der 31. Oktober gilt in der Volkswirtschaftslehre generell nicht als vollständiger Arbeitstag, sondern wird mit 0,9 Arbeitstagen angesetzt. Grund dafür ist der Osten Deutschlands. Bis auf Berlin ist der Reformationstag dort jährlich ein Feiertag. Für die wirtschaftlichen Folgen ist außerdem die Branche entscheidend: Für die Baubranche ist ein freier Tag bei Eis und Schnee beispielsweise nicht so tragisch wie in den Sommermonaten. Den Einzelhandel trifft dagegen ein Feiertag an einem Samstag am schlimmsten.

Luther als Vorreiter von Social Media: Öffentlich diskutieren, fluchen und mitreden ist Alltag in den sozialen Medien. Facebook, Twitter und Co. bieten dafür die beste Plattform. Vor 500 Jahren sorgte Martin Luther dafür, dass sich in der Gesellschaft auch eine Öffentlichkeit bildete. Luther brachte seine Meinung unter das Volk. Seine Methode: Flugblätter. Für damalige Verhältnisse in gewaltiger Auflage. Sie wurden geteilt von Hand zu Hand. Die Reformation sorgte dafür, dass die unterschiedlichsten Meinungen aufeinander prallten. Luther trat offen mit seiner Meinung vor die Bevölkerung und scheute keinen "Shitstorm", denn er teilte aus und fluchte wie kein anderer. Seine Kreativität kannte bei der Beschimpfung seiner Gegner keine Grenzen. Den Papst nannte er den "höllisch Vater", den "Spitzbube zu Rom", das "unverschampte Lügenmaul", das "verblendete Teufelskind" oder sogar des "Teufels Sau". Im Internet gibt es sogar eine Seite, auf der man sich per Knopfdruck von Luther beleidigen lassen kann, allerdings bisher nur auf Englisch.

Luther boomt: Für Sachsen-Anhalt hat sich das Luther-Jahr bereits gelohnt: Kein Bundesland hat so ein großes Plus bei Übernachtungszahlen, wie das Ursprungsland der Reformation. Um 5,8 Prozent stiegen die Buchungen bei Übernachtungen 2017 an. Ebenfalls stark profitierten die Museen. Beim Marketing ging es der Evangelischen Kirche aber doch einen Tick zu weit. Im März stoppte sie eine Aktion der evangelischen Jugendkirche Düsseldorf, die Kondome verteilten wollten mit Luthersprüchen. Auf der Verpackung standen Zitate von Martin Luther wie beispielsweise "Hier stehe ich, ich kann nicht anders" oder "Für Huren und Heilige". Die Kondome wurden gesammelt und ohne Verpackung an die Aidshilfe weitergegeben.

Das längste Wochenende: Für einige Menschen in Deutschland sorgt die einmalige Kombination der Feiertage für das längste Wochenende überhaupt. Dazu zählen beispielsweise alle Menschen in Baden-Württemberg, die sich den Brückentag am Montag, 30. Oktober, freigenommen haben. Da nämlich ausnahmsweise nicht nur der 1. November in Baden-Württemberg ein Feiertag ist, sondern auch der 31. Oktober, folgen gleich fünf freie Tage aufeinander. Diese günstige Kombination der Feiertage gab es zuletzt 2012, als Heiligabend auf einen Montag fiel und beide Weihnachtsfeiertage folgten. Trotzdem ist dieses Wochenende um genau eine Stunde länger: Von Samstag auf Sonntag wird nämlich noch die Uhr eine Stunde zurückgestellt auf die Winterzeit.

Züge bleiben stehen: Die Nachtzüge der Deutschen Bahn erleben in der Nacht der Zeitumstellung quasi eine tote Stunde. Züge bleiben um 3 Uhr nachts in einem Bahnhof der Reistestrecke stehen, wenn die Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt wird. Dann warten sie so lange, bis eine Stunde vergangen ist und es laut Plan wieder 3 Uhr ist. Erst dann fährt der Zug weiter zur nächsten Haltestation. Damit wird der Fall ausgeschlossen, dass Züge zu früh kommen und der Fahrplan durcheinander gerät.

Strafe für Streiche und Scherze an Halloween: Was lustig gemeint ist, kann schnell böse Folgen haben. Die klassischen Streiche zu Halloween sind oft Straftaten. Die Kriminalprävention der Polizei warnt vor unüberlegtem Handeln in der Nacht zum 1. November. Das Werfen von Böllern in den Briefkasten oder das Ansprühen von Häusern oder Gegenständen fällt unter Sachbeschädigung und hat mindestens eine Geldstrafe zur Folge. Gemeinschädliche Sachbeschädigung kann sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren enden. Möglich ist das, wenn Sachen von öffentlicher Nutzung zerstört werden, wie beispielsweise Parkbänke oder Zugscheiben.

Reformationstag und Halloween: Ein Tag, zwei Traditionen

Am 31. Oktober findet der Reformationstag und Halloween statt. Gemeinsam haben beide nichts, außer ihrem "Feiertag". Aber woher stammen die Traditionen eigentlich und was steckt dahinter?

Halloween: Der Ursprung Halloweens ist eine keltische Tradition. Der Name greift auf die Bezeichnung des Abends vor Allerheiligen zurück: All Hallows' Eve. An diesem Tag wandeln die Toten nach dem Volksglauben zwischen diesseitiger und jenseitiger Welt wandeln. Durch irische Einwanderer gelangte der Brauch in die USA und später zurück nach Europa.

Reformationstag: 500 Jahre nach Beginn der Reformation steht der Reformationstag in diesem Jahr bundesweit im Fokus, allein schon deshalb, weil er in jedem Bundesland ein Feiertag ist. Sonst trifft das nur auf Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu. Die Reformation führte vor 500 Jahren zur Spaltung der christlichen Kirche in katholisch und evangelisch. Am 31. Oktober 1517, einen Tag vor dem katholischen Feiertag Allerheiligen, soll Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen haben. Darin kritisierte er die Kirche und forderte die Wiederherstellung (Reformation) einer Kirche, die dem Evangelium mehr ähnelt.