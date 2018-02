Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat die von Union und SPD bei einer Neuauflage der großen Koalition geplanten Maßnahmen zum Abschuss von Wölfen in Deutschland verteidigt.

„Im Umgang mit dem Wolf hat die Sicherheit der Menschen oberste Priorität“, sagte Klöckner der „Rheinischen Post“ aus Düsseldorf vom Dienstag. „Wir wollen, dass Wölfe, die Weidezäune überwunden haben oder für den Menschen gefährlich werden, entnommen werden.“ Der Bund werde mit den Ländern und der Wissenschaft geeignete Kriterien dafür erarbeiten, sagte Klöckner.

Die EU-Kommission solle aufgefordert werden, „den Schutzstatus des Wolfs abhängig von seinem Erhaltungszustand zu überprüfen, um die notwendige Bestandsreduktion herbeiführen zu können“. Wölfebreiten sich in Deutschland seit Jahren immer weiter aus, was zunehmend zu Konflikten mit Menschen führt. Nach jüngsten Zahlen der Behörden lebten hierzulande zuletzt etwa 150 bis 160 erwachsene Tiere in 60 Wolfsrudeln sowie teilweise auch allein. Wölfe sind nach deutschem und europäischem Naturschutzrecht streng geschützt.