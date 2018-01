London Seltener TV-Auftritt der Queen: Von Kronen und anderen Nachteilen

Königin Elizabeth II. spricht erstmals mit einem Reporter der BBC über ihre Krönung. Dabei überrascht die 91-Jährige mit ihrem trockenen Humor und erfährt auch erstmals ein Geheimnis ihrer Familie – das sie allerdings kaum beeindruckt

Es heißt gerne, Königin Elizabeth II. habe viel Humor. Freilich, ganz genau weiß das niemand, der auch öffentlich darüber sprechen darf oder will. Die Queen selbst zieht die schweren Palastvorhänge nur sehr selten und dann lediglich einen Spalt weit auf. Und sogar dafür braucht sie einiges an Bedenkzeit. 22 Jahre dauerte es, bis ein Produzent der BBC das Staatsoberhaupt überzeugen konnte, gegenüber der Presse über ihren großen Tag zu sprechen. Seine Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt. Am Sonntagabend zeigte die BBC eine Dokumentation anlässlich des im Juni anstehenden 65-jährigen Krönungsjubiläums. Der Film „The Coronation“ offenbart, wie schlagfertig und ja, witzig, die Queen im Privaten ist. So sitzt sie in blauem Kostüm im Buckingham-Palast vor der Krone, die sie nur einmal getragen hat und die bis zur nächsten Krönung im Tower of London aufbewahrt wird. Mit freudiger Aufregung begutachtet sie die Edelsteine, dreht das im Jahr 1661 gemachte Stück mehrmals hin und her. „Ist sie noch immer so schwer? Ja, ist sie“, sagt Ihre Majestät, als sie die mehr als zwei Kilogramm schwere Krone anhebt. Die 91-Jährige erwartet keine Bemerkung von ihrem Gegenüber, dem royalen Kommentator Alastair Bruce, wünscht aber im Übrigen auch keine Frage.

Im strengen Sinne hat die unnahbare Monarchin noch nie ein Interview gegeben. Auch jetzt ist es mehr ein Gespräch. Als sie die Bilder ihrer Krönung vom Juni 1953 auf einer kleinen Leinwand anschaut und noch einmal die junge Frau während der Fahrt in der goldenen Kutsche aus dem 18. Jahrhundert beobachtet, sagt sie schlichtweg „horrible“, schrecklich. Stundenlang seien sie damals durch London gefahren und ihr Sitz habe nur aus Sprungfedern, die mit Leder überzogen waren, bestanden. „Das war nicht sehr komfortabel.“ Genauso wenig wie das Tragen der Imperial State Crown – ihrer Alltagskrone, wenn man so will. Mit ihr eröffnet sie in einem buchstäblichen Balanceakt jährlich das Parlament, auch sie funkelnd, schwer und „unhandlich“. Man könnte nicht runter aufs Manuskript schauen, sondern müsse den Text der Rede hochhalten, lässt die Queen lächelnd wissen. Sonst würde man sich den Hals brechen – oder aber die Krone fiele herunter. „Bequem?“, wagt Bruce in einem Anflug von englischer Überschwänglichkeit eine kurze Frage. „Nein“, sagt Ihre Majestät fast empört. "Kronen haben also einige Nachteile, aber ansonsten sind sie recht wichtige Dinge."

Schwer zu beeindrucken

Etliche Zuschauer priesen im Anschluss an die Dokumentation die Authentizität, den trockenen Humor und das beinahe kindliche Strahlen der Königin, während sie ihre Kronjuwelen begutachtet. Zudem wird man Zeuge, wie sogar die Königin Neues aus der Familiengeschichte erfährt. So waren einige Edelsteine während des Zweiten Weltkriegs im Kellergewölbe unter Schloss Windsor versteckt, andere in einer Keksdose. Um die Kostbarkeiten nicht in die Hände der Nazis fallen zu lassen, ordnete König George VI. die streng geheime Aktion an, von der nicht einmal die Tochter wusste. Die Queen zeigte sich jedoch unbeeindruckt von der Neuigkeit und sagte schlicht: „Hmm, hat er jemanden daran erinnert, wo er sie hingetan hat? Er hätte zwischenzeitlich sterben können.“ Ein Brite meinte nach dem Interview auf Twitter: „Man braucht bessere Geschichten als Juwelen in einer Keksdose, um der Königin zu imponieren.“ Ihre Majestät bleibt unantastbar.

Gut verstecktes Salböl

Bei ihrer Krönung salbte der Erzbischof von Canterbury die 27-jährige Elizabeth mit geweihtem Öl. Reste des Öls werden an laut dem Dekan von Westminster, John Halle, in einem geheimen Ort versteckt. „Es liegt sehr sicher im Dekanat, an einem sehr versteckten Ort in einer kleinen Schachtel mit einem Fläschchen drinnen ... Und es ist nicht nur Olivenöl, es ist eine komplexe Mixtur verschiedener Dinge." Dazu gehöre etwa auch Sesam und Parfüm. (dpa)