Schüsse auf offener Straße in Zürich – Zwei Tote

Ein 38-jähriger Mann hat in Zürich auf offener Straße eine 35-jährige Frau erschossen. Danach richtete er sich nach Angaben der Polizei selbst.

Die genauen Hintergründe der Tat am Freitagnachmittag sind noch unklar. Nach Recherchen der Zeitung „Blick“ könnte es sich um eine Beziehungstat handeln. Ein Augenzeuge habe berichtet, dass dass Paar in einem Lokal gestritten habe. Danach habe der Mann auf der Straße die Frau und sich selbst getötet, so „Blick“. Zeugen hätten fünf bis sechs Schüsse gehört. Beide Opfer seien Italiener. Die Polizei löste einen Großeinsatz aus. Der Tatort war stundenlang weiträumig abgesperrt.