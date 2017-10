London Schauspielerin Natassia Malthe wirft Weinstein Vergewaltigung vor: Ich stellte mich tot

Die Britin ist die erste, die öffentlich auf einer Pressekonferenz US-Filmproduzent Harvey Weinstein der Vergewaltigung beschuldigt. Auch die Vergewaltigungsvorwürfe der Schauspielerin Lysette Anthony werden inzwischen von der Londoner Polizei untersucht.

Ihre Stimme klingt brüchig, immer wieder holt sie Luft, während sie ihr Statement verliest. Die Schauspielerin Natassia Malthe erinnert sich an jene Nacht im Februar 2008 in London, als sie plötzlich von einem Hämmern an ihrer Hotelzimmertür geweckt wurde. Kurz zuvor hatte sie einen schönen Abend auf einer Party nach der Preisverleihung der Baftas erlebt, den bedeutendsten nationalen Filmpreisen Großbritanniens, wo sie auch den Produzenten Harvey Weinstein kennengelernt hatte. Malthe öffnete die Tür und plötzlich stand dieser vor ihr und erzählte, welchen Stars er die Karriere geebnet habe, weil sie mit ihm geschlafen hatten. Er drängte sich ins Zimmer, setzte sich auf ihr Bett, masturbierte und auch wenn sie seine Annäherungsversuche abzuwehren versuchte, legte er sich auf sie und hatte ungeschützten Sex mit ihr. Dieser sei „nicht einvernehmlich“ gewesen, sagt Malthe, die aus Filmen wie „Elektra“ bekannt ist, bei einer Pressekonferenz. Das Wort Vergewaltigung vermied sie jedoch. Wie sie während des Akts reagierte? „Ich stellte mich tot.“

Die 43-Jährige gehört mit ihren Anschuldigungen zu einer immer größer werdenden Gruppe von mehr als 40 Frauen, die dem Filmproduzenten sexuelle Übergriffe vorwerfen. Der 65-Jährige bestreitet derweil, Frauen zum Sex gezwungen zu haben.

Londoner Polizei ermittelt

Nachdem US-Behörden Untersuchungen eingeleitet haben, ermittelt nun auch die Polizei in London in angeblich drei weiteren Fällen. Laut „The Sunday Times“ wird auch der Vergewaltigungsvorwurf der britischen Schauspielerin Lysette Anthony untersucht, bekannt unter anderem durch Filme wie Woody Allens „Ehemänner und Ehefrauen“. Einmal, Ende der 80er-Jahre, habe Weinstein ihr nachgestellt und sie vor ihrem Haus überrascht, wie sie berichtete. Er habe sie hineingedrängt, gegen einen Kleiderständer gerammt und versucht, sie zu küssen und in sie einzudringen. „Es war ekelhaft.“ Anthony wehrte sich – ohne Chance. „Am Ende habe ich aufgegeben.“ Auch andere britische Schauspielerinnen wie Lena Headey – sie spielte in „Game of Thrones“ die Königsmutter Cersei Lannister – oder Kate Beckinsale berichteten von sexuellen Übergriffen oder unangebrachten Annäherungsversuchen des US-Produzenten.

In einem BBC-Interview äußerte sich Superstar Emma Thompson kürzlich äußerst offen und wütend. „Eines der größten Probleme an unserem derzeitigen System ist, dass so viele wegsehen, aber wir können doch nicht die Frauen, denen so etwas passiert, verantwortlich machen. Warum müssen nur sie das benennen? Thompson hofft, dass der Skandal etwas bewirkt. Doch wurde ein Wandel eingeleitet? Diese Woche hat der Verlag Condé Nast angekündigt, die Zusammenarbeit mit dem Modefotografen Terry Richardson wegen Sexismus-Vorwürfen zu beenden. Er wurde von der Zeitung „The Sunday Times“ als „Harvey Weinstein der Modebranche“ bezeichnet. Der Fotograf wies die Vorwürfe in der „Huffington Post“ zurück.

Berichte wie jene über Weinstein wecken schreckliche Erinnerungen im Königreich. In den vergangenen Jahren kamen immer wieder Missbrauchsskandale ans Licht. Viele Vergehen liegen lange zurück, begonnen hat die juristische Aufarbeitung erst spät im Zuge der Ermittlungen um den verstorbenen Star-Moderator Jimmy Savile, der über Jahrzehnte hinweg Hunderte Kinder und Erwachsene missbrauchte.

Harvey Weinstein

Der 65-jährige Hollywood-Produzent entstammt einer vermögenden New Yorker Familie. Er veranstaltete bereits als Student zusammen mit seinem Bruder Bob kleine Filmfestivals. 1979 gründeten die beiden Brüder die Filmproduktionsfirma Miramax, die sie später an Disney verkauften. Zu den bekanntesten Weinstein-Produktionen gehört „Shakespeare in Love“, „Der Englische Patient“ und „Gangs of New York“. Anfang Oktober wurde durch die US-Zeitung „New York Times“ öffentlich, dass Harvey Weinstein seit 1984 mehrere Frauen sexuell belästigt, genötigt und einige von ihnen auch vergewaltigt haben soll. Nach der Polizei in New York und Los Angeles ermittelt inzwischen auch die New Yorker Staatsanwaltschaft gegen Filmmogul Harvey Weinstein wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe. (dpa)