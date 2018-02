Zürich/Frankfurt Schaferhündin nach 400-Kilometer-Irrweg wieder bei ihren Frankfurter Besitzern

Die Schaferhündin „Rapunzel“ war nach sechs Monaten ausgemergelt und verletzt in der Schweiz aufgefunden worden.

Eine bei einem Tierarzttermin in der Nähe von Frankfurt am Main ausgebüxte Schäferhündin ist nach einem 400 Kilometer weiten und sechs Monate dauernden Irrweg in der Schweiz zu ihren Besitzern zurückgekehrt. Am Samstag übergab das Tierspital der Universität Zürich das acht Jahre alte Tier namens „Rapunzel“ seinen Frankfurter Besitzern, wie die Schweizerische Depeschenagentur (sda) meldete. Besitzerin Jasmin Ehret-Väth zeigte sich überglücklich, dass sie ihre Hündin mit nach Hause nehmen konnte.

Rettungskräfte hatten ihre ausgemergelte Hündin vor zwei Wochen nachts verletzt auf der Autobahn A1 zwischen Winterthur und Zürich gefunden. In der Tierklinik wurde sie wegen verschiedener Knochenbrüche und innerer Blutungen operiert und wieder aufgepäppelt. Inzwischen erholte sie sich weitgehend. „Rapunzels“ Frauchen sagte laut sda, die Hündin gehorche auf die Befehle „Sitz!“ und „Platz!“ – und sie könne die Tür öffnen, wenn es ihr nicht mehr passe. Und das habe sie im August bei dem Veterinär in Frankfurt getan. „Beinahe hätte sie den Weg nach Hause gefunden“, scherzte Ehret-Väth. „Doch die Kurve, die sie nahm, war etwas zu gross.“