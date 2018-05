Belfast Schafe, Whiskey und Legenden: Eindrücke einer Reise quer durch das atemberaubende Nordirland

Nordirland zählt mittlerweile zu den beliebtesten Reisezielen weltweit. Das liegt auch, aber nicht nur an der pulsierenden Stadt Belfast. Die Natur ist atemberaubend – auch wer sich kulinarisch verwöhnen möchte, ist mit Käse, Lamm, Lachs, Whiskey oder Schwarzbier perfekt aufgehoben. Ein Reisebericht.

Maradona – good, Pele – better, George – Best. So einfach ist das. George Best, der erste Popstar des Weltfußballs, ist in seiner Geburtsstadt Belfast auch dreizehn Jahre nach seinem Tod allgegenwärtig. Der City-Airport wurde nach ihm benannt, von einem Gebäude in der Great Victoria Street lächelt er den Gästen entgegen, im Sommer öffnet das George Best Hotel und ein George-Best-Fußweg führt vom Geburtshaus über die Bolzplätze seiner Jugend bis hin zum Ort seiner letzten Ruhe.

Der Mann wurde keine 60 Jahre alt, sein exzessiver Lebensstil wurde ihm zum Verhängnis. Legendär die Sprüche des Frauenschwarms von Manchester United. "Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich verprasst", hat er einmal gesagt. George Best. Vergöttert, geliebt, gehasst.

Seine Aura wabert spürbar durch Belfast. In den unzähligen Pubs vergeht kein Abend, an dem nicht mit großem Stolz über das polarisierende Kind der Stadt geredet wird. 100 000 Menschen kamen zu seiner Beerdigung, eine Million Fünf-Pfund-Scheine mit Bests Konterfei sind irgendwo, nur nicht mehr im Umlauf. Wer einen ergattern konnte, gab den nicht mehr her – und wird dies wohl auch nicht mehr tun.

Die Straßen von Belfast vibrieren vor Leben und Emotionen. Die Nordiren haben eine ehrliche und herzliche Art. Wer sich hier fremd fühlt, dem ist nicht zu helfen. Die Menschen wollen Spaß haben – mit sich und den Gästen aus aller Welt. Straßenmusiker verwandeln Belfast in eine südländisch wirkende Metropole, zahlreiche Restaurants für jeden Geldbeutel laden zu irischen Gerichten wie Lachs in Blauschimmelkäsesauce oder Comeragh Mountain Lamm in cremiger Abernethy-Butter. Wer hätte hier kulinarische Meisterwerke erwartet?

Ulster- oder Titanic-Museum, die City Hall, das Crumlin Gefängnis, St. George's Market – Belfast, gerade eben erst vom Reiseverlag Lonely Planet zum attraktivsten Reiseziel weltweit gekürt, ist niemals langweilig. Hier sollte man mehrere Tage verbringen, um den Geruch dieser pulsierenden Stadt einatmen zu können. Am eindrücklichsten sind die Erinnerungen an The Troubles, wie der Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken genannt wird, der mehr als 3000 Todesopfer forderte. Nach 30 Jahren beendete am 9. April 1998 ein Friedensvertrag den Konflikt.

"20 Jahre sind eine zu kurze Zeit, um alles vergessen zu machen", erzählt Jamie Milner und nippt an seinem Guinness. Er steht an der Theke des berühmten Crown Pub in der Belfaster Innenstadt. Wie der Name erahnen lässt, hat dieser vielleicht schönste Pub der Insel englische Wurzeln. 1826 wurde Crown in einem luxuriösen Barockstil gebaut. "Korinthische Säulen, eine von italienischen Künstlern geschnitzte Holzvertäfelung und Gaslampen an der Decke.

Belfasts Crown Bar ist ein viktorianisches Pub-Juwel", schreibt die Internetseite www.ireland.com . Jamie Milner ist Zahnarzt, er stammt aus Dublin und ist für ein paar Tage auf Schulung in Belfast. "Meine Generation wird The Troubles nie vergessen können", sagt der 55-Jährige. "Wenn ich als Repulikaner nach Nordirland komme, versuche ich immer, den Belfaster Akzent zu sprechen, damit ich nicht auffalle." Er weiß zwar selbst, dass das nicht mehr nötig ist, "aber es steckt tief in uns drinnen".

Gegenüber des Crown Pub steht das Hotel Europa. Es gilt als das Hotel, das die meisten Bombenanschläge des Kontinent erlitten hat – 28 an der Zahl. Der Wiederaufbau 1993 nach dem schlimmsten Anschlag steht sinnbildlich für eine Stadt, die eine Metamorphose vom Kriegsschauplatz zur pulsierenden Metropole perfekt gemeistert hat.

Von Belfast aus ist man schnell in der atemberaubenden Natur. Diese wilden Gegenden waren Schauplatz unzähliger Folgen von Game of Thrones.

Die mystischen Drehorte lassen den Charakter der Fantasy Fernsehserie aufleben. In Castle Ward kann man sogar das Bogenschießen in Originalkostümen lernen.

Auf der Rundreise trifft man irgendwann auf den Giant’s Causeway in Antrim – eine Ansammlung von 40.000 Basaltsäulen vulkanischen Ursprungs. Surreal wirkt dieses Naturschauspiel, nahezu perfekt wie ein fertiges Puzzle stehen diese sechseckigen Säulen nebeneinander angeordnet. Den Giant's Causeway soll der Legende nach einst ein schottischer Riese eingerissen haben. Eine halbe Stunde Fußweg entfernt steht Carrick-a-Rede – der Fels im Weg, eine unbewohnte Insel. Das Besondere neben den Laichgebieten der Lachse rundherum: die Hängebrücke zwischen Festland und Insel.

Unweit von hier wird seit 1608 der Bushmills Whiskey destilliert. Hier wurde der traditionelle Weg — die Verwendung von Torf — schon vor langer Zeit verlassen. Bushmills ist ein perfektes Beispiel dafür, dass die verwendete Triple Pot Destillation den Whiskey klar und leicht macht. In Bushmills steht auch das sagenumwobene Hotel Bushmills Inn. Hier weht der Charme der irischen Schriftsteller Oscar Wilde oder James Joyce durch die dunklen Gänge.

Im Turm des Schlosses ist eine versteckte Bibliothek. Ihre nicht sichtbare Tür öffnet sich knarzend erst dann, wenn man ein bestimmtes Buch aus dem Regal nimmt. Der Legende nach verhungerte hier vor vielen, vielen Jahren eine ältere vornehme Lady, da sie den Ausgang nicht mehr fand. Irland, Land der Legenden und Mythen. Sagenhaft.

Nordirland

Nordirland ist Teil des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Es besteht aus sechs der neun Grafschaften der historischen irischen Provinz Ulster im Norden Irlands. Die Teilung Irlands in die Republik Irland und Nordirland fand 1921 nach dem Irischen Unabhängigkeitskrieg statt. Die Gesellschaft teilte sich in irischstämmige katholische Republikaner mit dem Ziel Wiedervereinigung mit der Republik, und protestantischen Unionisten oder Royalisten, die den Verbleib im Vereinigten Königreich wollten.