Schweizer Bürger stimmen über Rundfunkgebühren ab. Die Rechtskonservative SVP unterstützt die Initiative.

Roger Köppel hatte leichtes Spiel. Der nationalkonservative Journalist konnte sich über sein Lieblingsthema auslassen: Nein zu TV- und Radiogebühren. Köppel prügelte vor den Delegierten der rechtsgerichteten Schweizerischen Volkspartei (SVP) auf die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG ein. Die SRG kassiere „Zwangsgebühren“, nur um den Eidgenossen eine „linke Gesinnung einzutrichtern“, wetterte Köppel. Der Chefredakteur der Zürcher „Weltwoche“ verhöhnte die auf „den Knien gesendeten, schleimspurigen“ Interviews mit Regierungsmitgliedern. „Die Sendungen unseres Staatsfernsehens sind das einzige mir bekannte Schlafmittel, das mit den Augen eingenommen wird.“ Die SVP-Delegierten jubelten – und beschlossen, die Volksinitiative „Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren“ zu unterstützen.

Weitere Informationen Volksabstimmung über Abschaffung von Rundfunkgebühren: ARD und ZDF sehen mit Sorge in die Schweiz

Am 4. März sind die Schweizer zu den Urnen gerufen, um über die sogenannte No-Billag-Initiative zu entscheiden. Billag heißt in der Schweiz die Erhebungsstelle für die Empfangsgebühren. Bei einem Ja zu der Initiative würde die Verfassung geändert, und die Schweiz wäre das erste europäische Land, das sich für ein Ende einer obligatorischen Empfangsgebühr ausspricht. Damit würden die Eidgenossen wohl auch den Sendeschluss ihres öffentlichen Rundfunks einläuten. Das Komitee „Nein zum Sendeschluss“ befürchtet einen Kahlschlag: Bei der SRG würden 6000 Stellen verschwinden.

In der Schweiz fließt das Geld aus der Empfangsgebühr nicht nur in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern auch in größerem Umfang an private Anbieter. Die Erlöse aus der Empfangsgebühr summierten sich 2016 auf rund 1,37 Milliarden Schweizer Franken. Der Löwenanteil – 1,24 Milliarden Schweizer Franken – floss an die SRG. Das sind drei Viertel aller SRG-Einnahmen. Die 34 konzessionierten Lokalradios und regionalen TV-Sender erhielten 61 Millionen Schweizer Franken.

Die Macher der No-Billag-Initiative betonen: Es gehe ihnen nicht um die Abschaffung der SRG, sondern allein um ein Ende der „Zwangsgebühren“.

Viele Schweizer stören sich an der Höhe der geräteabhängigen Empfangsgebühren von 451 Franken pro Jahr. Das sind rund 390 Euro – im europaweiten Vergleich der höchste Rundfunkbeitrag. Zwar soll die Gebühr ab 2019 in eine geräteunabhängige Haushaltsabgabe umgewandelt werden und auf 365 Schweizer Franken sinken. Doch auch die Rechnung „Ein Franken pro Tag“ akzeptieren die Gebührengegner nicht.

Medienministerin Doris Leuthard ist sicher: In der Schweiz ist es nicht möglich, landesweit qualitativ gute und inhaltlich breit gefächerte Programme allein mit Werbung und Sponsoring zu finanzieren. Auch Lokalradios und regionale TV-Sender befürchten, sich ohne den Zuschuss aus den Empfangsgebühren kaum retten zu können.

Gebühren in der Schweiz

In der Schweiz muss jeder Haushalt mit Fernseher oder einem Gerät zum Radioempfang Rundfunkgebühren zahlen. Sie betragen unabhängig von der Anzahl der betriebenen Geräte 451,10 Schweizer Franken im Jahr. Wer nur ein Radio besitzt, zahlt 165 Franken, Fernsehen kostet 286,10 Franken. Derzeit wird aber gemäß deutschem Vorbild eine Umstellung auf einen einheitlichen Beitrag pro Haushalt vorbereitet. Der größte Teil der Rundfunkgebühren kommt der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) zugute. (tpg)