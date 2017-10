Belfast Reise zu den Anfängen von Halloween: Die Heimat des Grusels liegt in Irland

Das Gruselfest Halloween hat seinen Ursprung auf der Grünen Insel und wird dort entsprechend mit einer großen Prozession zelebriert. Besuch in einem Geistergefängnis in der Crumlin Road Belfast.

Hartnäckiger Nebel zieht durch die Straßen von Belfast. Der Wind pfeift gespenstisch. Die Menschen, die schnellen Schrittes durch die Crumlin Road gehen, verstecken ihr Antlitz hinter den Krägen ihrer langen Mäntel, die Hüte tief ins Gesicht gezogen. Es scheint so, als wolle sich hier niemand wirklich aufhalten. Vielleicht liegt es am Crumlin Road Gaol. So mancher Nordire behauptet, in dem Gefängnis aus der Zeit von Königin Victoria sei das Grauen erfunden worden. Einig sind sich indes alle Insulaner: Nirgendwo spukt es mehr als hier. Ian Wallis behauptet, es sei nicht der Wind, der da gespenstisch pfeift. „Das sind die gequälten Seelen der hingerichteten Häftlinge, die nachts durch die Gänge des Crumlin Road Gaol wandeln“, flüstert der Mann, bevor er im Nebel verschwindet. In Gestalt von Geistern, Dämonen, Vampiren oder Hexen kommen die Opfer zurück an den Schauplatz ihrer Hinrichtungen. Das Crumlin Road Gaol wird zu einem Geisterschloss, der Rundgang ist nichts für schwache Nerven.

Die Grüne Insel gilt als Geburtsort des Halloween. Nicht Nordamerika, wie es die Amerikaner gerne dem Rest der Welt weiß machen wollen. In Übersee ist Halloween längst zu einer Art Karneval mutiert, der Einzelhandel macht an diesem Tag nach Weihnachten und Thanksgiving den drittgrößten Jahresumsatz. Wer Halloween authentisch begehen möchte, ist in Irland bestens aufgehoben – egal, ob in der Republik oder im Norden. Man geht davon aus, dass Halloween aus dem englischen Wort für Allerheiligen All Hallows Eve zu Halloween zusammengezogen wurde. Die größte Party steigt in Derry. Die halbe Stadt wirft sich in schauderhafte Kostüme und geht auf dämonische Nachtprozession. Aus der halben Welt strömen rund 50 000 Geisterfreunde durch die Gassen auf der Suche nach dem ultimativen Kitzel.

Halloween ist die Zeit, in der das mächtige Tor zwischen Diesseits und Jenseits sperrangelweit offen steht. Dämonen spazieren seelenruhig hindurch und treiben als Untote ihr Unwesen. Das heidnische Fest soll seinen Ursprung vor rund 2000 Jahren haben. Zu Winterbeginn wurde das keltische Fest Samhain gefeiert – abgeleitet von Sam, der Sommer und Fuin, das Ende. Die Kelten glaubten, dass an diesem Abend die Toten als Geister zurückkehren auf die Erde, um ihre lebenden Verwandten zu besuchen. Die Behausungen wurden mit Lichtern geschmückt, es gab Leckereien. So mancher Geist kam mit Rachegelüsten. Um sich davor zu schützen, verkleideten sich die Kelten mit abschreckenden Kostümen. Rüben mit geschnitzten Gruselgesichtern, die in Amerika von Kürbissen abgelöst wurden, sollten die Dämonen abhalten.

Halloween

Eins der weltweit bekanntesten Feste findet seinen Ursprung in der keltischen Welt. Irland lebt die keltische Kultur bis heute und gilt als Ursprungsland. Millionen irischer Auswanderer brachten das Fest nach Amerika, mit einigen Anpassungen wurde es wieder nach Europa reimportiert. Es gibt verschiedene Überlegungen, ob es christlicher oder keltischer Natur ist. Das Fest ist der Beginn des dunklen Halbjahrs im keltischen Kalender, meist am Vorabend von Allerheiligen – All Hallows Eve. Man geht davon aus, dass Halloween aus dem englischen Wort für Allerheiligen All Hallows Eve zum Wort Halloween zusammengezogen wurde.