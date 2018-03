Mainz Reaktionen auf den Tod von Kardinal Karl Lehmann

Kardinal Karl Lehmann ist tot. Am Sonntagmorgen starb der frühere Bischof von Mainz in seinem Wohnhaus, wie das Bistum Mainz mitteilte. Lehmann hatte im Herbst vergangenen Jahres einen Schlaganfall erlitten. Die Reaktionen:

„Ich denke heute mit tiefer Dankbarkeit an unsere guten Gespräche und Begegnungen über viele Jahre. Er hat mich mit seiner intellektuellen und theologischen Kraft begeistert und war dabei immer auch ein Mensch voll bodenständiger Lebensfreude.“

(Bundeskanzlerin Angela Merkel via Mitteilung)

„Er stand immer für eine weltoffene, menschenfreundliche und dialogbereite Kirche.“

(Winfried Kretschmann, Baden-Württembergischer Ministerpräsident)

„Jedes Gespräch mit ihm war eine Bereicherung, sein Rat für mich von besonderem Wert. Wir alle sind ihm für sein segensreiches Wirken dankbar und wir werden ihn nicht vergessen.“

(Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Kondolzenschreiben an den Bischof von Mainz, Peter Kohlgraf)

„Als Bischof von Mainz und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war Karl Kardinal Lehmann ein hoch angesehener Brückenbauer, ein Förderer der Ökumene und Mann des Dialogs zwischen Kirche, Gesellschaft und Politik - und damit ein ermutigendes Beispiel für ein weltoffenes, lebensbejahendes Christentum im Zeichen des Zweiten Vaticanums. (...) Wir haben ihm viel zu verdanken.“

(Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble via Mitteilung)

"Zeit seines Lebens hat Kardinal Lehmann Brücken der Menschlichkeit und der Solidarität in und für Europa gebaut. Viel hat er so dazu beigetragen, Ost und West zusammenzubringen, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Dialog mit Polen."

(EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker)

„Ein großer Theologe, Bischof und Menschenfreund geht von uns. Mit seinem Tod verlieren wir einen warmherzigen und menschlichen Bischof, den eine große Sprachkraft auszeichnete.“

(Reinhard Marx, Vorsitzender der Bischofskonferenz und Erzbischof von München und Freising)

„Die Kirche in Deutschland verneigt sich vor einer Persönlichkeit, die die katholische Kirche weltweit wesentlich mit geprägt hat.“

(Mitteilung der Deutschen Bischofskonferenz)

„Karl Kardinal Lehmann wusste um die Zeichen der Zeit. Er hat die Konflikte in Kirche und Gesellschaft benannt und die weltweiten Herausforderungen erkannt. (...) Rheinland-Pfalz trauert um einen großartigen Menschen und eine herausragende Persönlichkeit.“

(Malu Dreyer, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz via Mitteilung)

„Tief betroffen sind wir von der Nachricht seines Todes: Karl Kardinal Lehmann war über die katholische Kirche hinaus das sympathische Gesicht & Herz von Mainz.“

(Julia Klöckner, Landes- und Fraktionsvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, designierte Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung, auf Twitter)

„Kardinal Lehmann war großartige Leitfigur für eine menschlich gerechte Gesellschaft. Für Katholiken, Christen & Nicht-Christen zugleich!“

(Peter Altmaier, Chef des Bundeskanzleramtes, designierter Bundeswirtschaftsminister, auf Twitter)

„Kardinal Lehmann wird dieser Welt als authentischer Repräsentant und Erneuerer der katholischen Kirche fehlen.“

(Volker Bouffier, Ministerpräsident Hessen via Mitteilung)