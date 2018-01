Dortmund Prozess wegen Anschlag auf BVB-Mannschaftsbus: Ein halbherziges Geständnis

Der Angeklagte Sergej W. gibt zwar zu, den Anschlag auf den BVB-Bus verübt zu haben. Er bestreitet aber, dass er damit jemanden verletzen oder sogar töten wollte. Sein Verteidiger deutet an, dass bei seinem Mandanten Suizidgedanken eine Rolle gespielt haben könnten.

Sergej W. räuspert sich kurz, dann ist es still in Saal 130 des Dortmunder Landgerichts. „Ich bedauere mein Verhalten zutiefst“, sagt der schmächtige 28-Jährige mit tiefer Stimme. „Ich kann es mir selbst nicht erklären.“ Sergej W., der in Freudenstadt aufwuchs und zuletzt in Rottenburg am Neckar wohnte, gibt die Tat zu. Er habe drei Sprengsätze gezündet, als der Mannschaftsbus von Borussia Dortmund im April 2017 auf dem Weg zu einem Fußballspiel in der Champions League gewesen sei. Aber er habe "niemanden ernsthaft verletzen, schon gar nicht einen Menschen töten wollen".

Versuchten Mord in 28 Fällen, das ist der schwerste Vorwurf, den Staatsanwaltschaft dem Angeklagten macht. Genau jenen versucht der 28 Jahre alte W. mit Hilfe seiner Verteidiger zu widerlegen. Ziel sei es gewesen, „einen schwerwiegenden Anschlag vorzutäuschen“, um die Aktie von Borussia Dortmund abstürzen zu lassen und dadurch viel Geld zu verdienen. „Ein finanzielles Motiv“ gibt Verteidiger Carl W. Heydenreich zu. Ob es Habgier gewesen sei, wie in der Anklage zu lesen, müsse sich in den kommenden Wochen zeigen.

Bei dem Anschlag verletzte sich der BVB-Verteidiger Marc Bartra schwer am Arm, ein durch den sich vermutlich ein Metallbolzen durchgebohrt hatte, der schließlich in der Kopfstütze eines Sitzes im Bus landete. Alfons Becker vertritt Bartra und weitere Spieler des BVB, die als Nebenkläger auftreten. In einer Sitzungspause zweifelt er die Version des Angeklagten an: „Ich halte es nicht für denkbar, eine Anlage so zu steuern, dass ich sage, damit kann ich nur erschrecken", und fügt an: „Herrn Bartra geht es immer noch schlecht.“

Sprengsatz reichte zum Töten aus

Ja, er baute drei Bomben, deponierte sie in der Hecke und zündete sie fern. Ja, er spekulierte darauf, aus dem Schaden anderer Profit zu machen. Aber wollte er töten? Das ist die Frage, die es nun zu klären gilt. Ein Ermittler des Bundeskriminalamtes sagt vor Gericht, dass die Sprengkraft ausgereicht habe, um zu morden. Die Metallbolzen seien mit einer Energie von 135 Joule auf ihr Ziel geprallt. Ab einer Energie von 79 Joule sei ein solches Geschoss eine tödliche Gefahr. Detailliert schildert der Beamte, wie Sergej W. den Anschlag seit Anfang des Jahres geplant habe. Der Angeklagte wirkt teilnahmslos, fast schon gelangweilt, als der Mann vom BKA vorträgt und ein belastendes Bewegungsprofil von W. zeichnet. Dort und dann habe W. getankt, im Schnellrestaurant gegessen, dort und dann sei er im Saunaclub gewesen, dort und dann habe er sich eine Zecke entfernt.

Der Nachweis, dass W. am Abend des 11. April eine Straftat beging, dürfte erbracht sein, zumal er sie einräumt. Aber ein mögliches Strafmaß wird davon abhängen, ob ihm das Gericht glaubt. Diese Version hat etwas mit Reue, Fürsorge und Liebeskummer zu tun. Sergej W. habe sich immer um seine Eltern gekümmert. „Er wollte ihnen etwas hinterlassen, wenn er aus dem Leben scheidet“, sagt Heydenreich. Auf die Frage dieser Zeitung, ob es eine Selbsttötungsabsicht seines Mandanten gegeben habe, antwortet der Anwalt ausweichend. Offen bleibt auch, ob ein Bericht des Magazins Spiegel stimmt, nach dem W. schon vor dem Anschlag zwei Suizidversuche unternommen habe.

Die Verteidigung bleibt noch im Vagen. Sie deutet an, dass Sergej W. an Selbsttötung gedacht habe, weil ihn seine Freundin verlassen habe und nach Australien auswandern wolle. Die Version von Sergej W. klingt konstruiert. Der Nachweis, dass sie das auch ist, erscheint schwierig. Der Vorsitzende Richter Peter Windgätter würde dem Angeklagten gerne ein paar Fragen stellen. Doch die Verteidigung lehnt ab. Sie kündigt in einer Verhandlungspause an, dass es in dem Prozess „noch einige Überraschungen“ geben werde.

Aufmerksamer BVB-Fan

Auf die Spur von Sergej W. kamen die Fahnder durch einen aufmerksamen BVB-Fan und Börsen-Insider aus Österreich, berichtet ein damaliger BKA-Ermittler dem Gericht. Als die Optionsscheine am Tag nach dem Anschlag verkauft wurden, war auf dem Depot von Sergej W. ein Gewinn von etwa 5800 Euro aufgelaufen. Dank der Hinweise des BVB-Fans befand sich Sergej W. schon damals im Visier der Fahnder, danach sei ein Bewegungsprofil des Angeklagten erstellt worden. (dpa)