Panorama Poster der DFB-Elf sorgt für Verwirrung: Sind das die vier Streichkandidaten von Löw?

Ein Poster mit 23 deutschen WM-Spielern sorgte für Verwirrung bei der Pressekonferenz im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft. Teammanager Oliver Bierhoff war nicht sofort klar, woher das Poster stammt und reagierte dementsprechend heftig. Der DFB beendete die Verwirrung schnell: Es ist eine Kaderauswahl von Schülern.

Eine Reporterfrage zu einem Poster mit 23 deutschen WM-Spielern hat bei der Pressekonferenz im Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kurzzeitig für Verwirrung gesorgt. Die Auswahl der Akteure wurde von jungen Redakteuren einer Schülerzeitung getroffen, was nicht sofort klar war. In dem auf der DFB-Homepage zu sehenden Poster werden die Spieler in Gebärdenschrift vorgestellt. Aus dem vorläufigen 27-Mann-Kader fehlen dabei Torhüter Kevin Trapp, Abwehrmann Jonathan Tah, Mittelfeldspieler Sebastian Rudy und Stürmer Nils Petersen.

Bierhoff reagiert anfangs heftig