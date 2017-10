Montréal Passagierflugzeug der Linie Skyjet stößt in Kanada mit Drohne zusammen

Passagierflugzeug der Linie Skyjet stößt in Kanada mit Drohne zusammen

In Kanada ist ein Passagierflugzeug mit einer Drohne zusammengeprallt. Die Maschine konnte jedoch sicher landen. Es handelt sich um den ersten Vorfall dieser Art im Land.

Die Linienmaschine der Fluggesellschaft Skyjet stieß beim Anflug auf den Flughafen von Québec mit dem unbemannten Fluggerät zusammen, konnte aber ohne Probleme landen, wie Verkehrsminister Marc Garneau am Sonntag mitteilte.

„Das war die erste Kollision zwischen einer Drohne und einem Passagierflugzeug in Kanada“, sagte der Minister über den Vorfall vom vergangenen Donnerstag. „Ich bin sehr erleichtert, dass das Flugzeug nur leicht beschädigt wurde und sicher gelandet ist.“ Der Zusammenprall hätte aber „katastrophale Folgen“ haben können, wenn die Drohne beispielsweise die Cockpit-Scheibe oder einen Motor getroffen hätte.

An Bord des Inlandsflugs befanden sich sechs Fluggäste und zwei Besatzungsmitglieder. Die Maschine prallte in einer Höhe von 450 Metern, rund drei Kilometer vom Flughafen entfernt mit der Drohne zusammen. In Kanada dürfen Drohnen nicht höher als 90 Meter und weniger als 5,5 Kilometer von einem Flughafen entfernt fliegen.

Experten und Behörden sehen die wachsende Beliebtheit von Drohnen mit Blick auf die Sicherheit des Flugverkehrs mit Sorge. Weltweit gab es in den vergangenen Jahren hunderte Fälle, in denen Drohnen zu nahe an Flugzeuge herankamen.