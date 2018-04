Rom Papst feiert Ostermesse und spendet Segen Urbi et Orbi

Begleitet von massiven Sicherheitsvorkehrungen hat Papst Franziskus die Ostermesse mit zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz gefeiert.

Dabei rief er die Menschen am Sonntag auf, ein Herz für die „Überraschungen Gottes“ zu haben. Anschließend wird er von der Loggia des Petersdoms aus den apostolischen Segen „Urbi et Orbi“ spenden.

Aus Furcht vor Anschlägen war die Gegend um den Petersplatz komplett abgeriegelt. Besucher wurden mehrmals durchsucht, um auf den mit rund 50 000 Blumen geschmückten Platz zu gelangen.

An Ostern erinnert der Papst traditionell an die Auferstehung von Jesus Christus. Es ist das wichtigste Fest für Christen in aller Welt. Der Segen „Urbi et Orbi“ gehört zu den bekanntesten Riten der römisch-katholischen Kirche. Die lateinische Formel bedeutet „Der Stadt und dem Erdkreis“ und wird nur Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl verkündet.

Auch im Heiligen Land feiern Christen aus aller Welt Ostern. In der Grabeskirche in Jerusalem werden im Gedenken an die Auferstehung Jesu mehrere Messen zelebriert. Das Auswärtige Amt hatte diese Woche in einer Sicherheitsinformation zu erhöhter Vorsicht in der Altstadt von Jerusalem geraten.

Kirchen rufen an Ostern zu Liebe und Toleranz auf

Die Kirchen in Baden-Württemberg haben an Ostern zu Barmherzigkeit, Liebe und Toleranz aufgerufen. Der Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, erinnerte am Ostersonntag in seiner Predigt im Rottenburger Dom an die christliche Hoffnung auf Auferstehung. „Das Wissen, dass wir als Geschenk erhalten, was wir ersehnen, gibt uns die Zuversicht, dass unsere Zukunft wirklich gut wird“, sagte Fürst in seiner Rede, die vorab verbreitet wurde.

Auch der württembergische Landesbischof Frank Otfried July rief zur Zuversicht auf. „"Spiel' mir das Lied vom Tod" hat seit Ostern ausgepfiffen - der Tod singt nicht die letzte Strophe“, sagte July in der Stuttgarter Stiftkirche. „Auch wenn uns scheinen mag, dass um uns herum die meisten und die lautesten Stimmen die des Todes, der Gewalt sind: Verblendete Terroristen, die sich und viele andere in den Tod befördern, unverantwortliche Diktatoren und Politiker, die mit Atomdrohungen durch die Weltpolitik wandern, als ob das ein Spiel wäre.“ Die Auferstehungsbotschaft von Jesus Christus bringe die Kraft von Versöhnung und Neubeginn. Auch diese Predigt wurde vorab verbreitet.

Hoffnung und Zuversicht standen auch im Zentrum der Osterbotschaft des evangelischen Landesbischofs von Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh. Ostern durchbreche „die Spirale der Gewalt und stehe für den gewaltfreien Kampf für Frieden und Gerechtigkeit“. Das zeigten auch die Ostermärsche, die in ganz Deutschland stattfinden.

Bischof Meister warnt vor Antisemitismus

Hannovers evangelischer Landesbischof Ralf Meister hat in seiner Osterpredigt vor einem Aufflammen des Antisemitismus in Europa gewarnt. „Antisemitismus bleibt Gotteslästerung“, sagte der Geistliche am Sonntag in der Marktkirche in Hannover nach einem vorab verbreiteten Manuskript. „Ich betone das, weil wir gegen manche Versuche, religiöse Ausgrenzungen in unserer Gesellschaft wieder zu etablieren, das Osterfest als Hoffnungssignal für alle Menschen verstehen.“

Die Verbindung zwischen Judentum und Christentum gründe sich in einem tiefen theologischen geistlichen Zusammenhang. Jesus sei Jude gewesen. Und gerade die Ostertage seien viele Jahrhunderte Anlass gewesen, um die Anklage gegenüber jüdischen Gemeinden zu wiederholen.

Bischof von Speyer kritisiert Instrumentalisierung von Ängsten

Der Bischof von Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, hat sich in seiner Osterpredigt entschieden gegen Nationalismus, Hass und Ausgrenzung gewandt. Mit Blick auf wachsende Fremdenfeindlichkeit kritisierte der Geistliche am Sonntag laut vorab verbreitetem Manuskript „die schändliche Instrumentalisierung von Ängsten der Menschen für sich selbst oder das eigene kranke Weltbild“. Er sei erschrocken, wie schnell manche bereit seien, sich radikalisieren zu lassen, sagte Wiesemann.

Zu einer bewussteren Haltung im Umgang mit dem Tod rief der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf auf. „Man verhält sich so, als habe es den Tod nicht gegeben“, kritisierte der Geistliche in seiner Predigt im Mainzer Dom laut Redetext und nannte als Beispiel soziale Netzwerke für Verstorbene. Stattdessen müsse der Tod als Abschied akzeptiert werden. „Ostern kann nur stattfinden, wenn man die Endgültigkeit und die ganze Hoffnungslosigkeit des Todes erlebt hat“, sagte der Geistliche, der im März seinen Vorgänger Kardinal Karl Lehmann in einem Requiem zur letzten Ruhe begleitet hatte.

Ruhrbischof Overbeck: Gewalt darf nur letztes Mittel der Wahl sein

Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck hat die Christen zu Ostern aufgefordert, sich „angesichts der ungeheuren Konflikte der Gegenwart“ unablässig für Frieden einzusetzen. An die Adresse von Politik und Soldaten sagte der katholische Militärbischof der Bundeswehr, Gewalt dürfe nur das letzte Mittel der Wahl sein, um noch größere Gewalt abzuwenden, Leben zu schützen und das Recht auf Notwehr in bestimmten Fällen umzusetzen.

In seiner Predigt zur Osternacht sagte er laut Manuskript: „Hier entstehen hohe ethische Ansprüche, die um das Gesetz der Doppelwirkung ebenso wissen müssen wie um die Notwendigkeit, immer wieder alles zu versuchen, damit die Waffen schweigen“. Frieden entstehe dort, wo Menschen vertrauensvoll zusammenlebten im Sinne von Solidarität, Gerechtigkeit und Achtung der Menschenwürde.

Breit-Keßler: „Liebe ist die Ursache unseres Daseins“

Die evangelische Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler hat in ihrer Predigt am Ostersonntag einen Appell für mehr Nächstenliebe und Hoffnung an die Menschen gerichtet. „Wir selber spüren etwas davon, wenn jemand sagt: „Gut, dass es dich gibt – was wäre dieses Leben ohne dich"“, sagte Breit-Keßler in der Münchner St. Lukaskirche laut Redemanuskript. Das sei im Grunde ein Zitat. „Ein Zitat Gottes, denn warum sonst hätte er uns unser Leben geschenkt – doch nur deswegen, weil es gut ist, wenn es uns gibt. Liebe ist die Ursache unseres Daseins – sonst nichts.“

Sie betonte demzufolge auch: „Wir müssen wohl lange Trauerarbeit leisten, wenn uns ein Mensch verlässt. Aber wir werden ihn oder sie uns ewig lebend vorstellen, wie neu geboren. In unserer Liebe wird ein Verstorbener für immer leben – und wir werden, bei Gott, ewig sein.“ Jesus habe in jedem Augenblick gezeigt, „wie kostbar ihm jedes Menschenleben ist. Je mehr man einen Menschen als Individuum achtet, desto respektvoller wird man ihm oder ihr begegnen.“