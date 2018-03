Wetter Ostern fällt ins Wasser: Meteorologen machen trübe Vorhersagen für das bevorstehende Osterwochenende in der Region

Der Osterhase muss sich zum Osterfest warm anziehen und durch wechselhaftes Wetter kämpfen. Der Frühling zeigt sich in der SÜDKURIER-Region über das Osterwochenende von seiner schlechtesten Seite.

Für das Osterfest hoffen viele Menschen auf angenehme Frühlingstemperaturen. Doch in diesem Jahr fällt Ostern in der Region buchstäblich ins Wasser. Nach ersten Wetterprognosen könnte es in Oberschwaben sogar weiße Ostern geben. "Das Wetter wird leider alles andere als prickelnd", sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor in Ingelheim auf SÜDKURIER-Anfrage.

Schuld an dem schlechten Wetter über die Feiertage ist laut Schmidt das Sturmtief Elisabeth. Über die Osterferien sind also eher Regenschirm und Schal statt Sonnenbrille und Frühlingsjacke gefragt. Auch Meteorologin Anna Wieczorek vom Deutschen Wetterdienst hat keine guten Wetteraussichten: "Die Frage ist nur, wo und wann es regnet und ob es vielleicht sogar noch mal gebietsweise richtig winterlich wird."

Wechselhaft und kühl - das Wetter an Gründonnerstag

Die Ostertage beginnen mit einer sehr unsicheren Wetterlage. Im Süden ist mit Niederschlägen zu rechnen, welche am Alpenrand auch kräftiger ausfallen können. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Alpenrand sogar mit Schnee. "Im Süden wirken sich am Donnerstag gleich zwei Tiefdruckeinflüsse auf das Wetter in der Region aus. Dadurch bleibt es wechselhaft und kühl", erklärt Meteorologe Schmidt.

werden knapp 7 Grad Celsius erwartet. Am Bodensee klettert das Thermometer in Konstanz und Friedrichshafen immerhin auf 9 Grad.

immerhin auf 9 Grad. Auf 10 Grad klettert das Thermometer am Hochrhein in Waldshut-Tiengen - hier wird es in der Region am wärmsten.

Am Karfreitg wird es nass

Unbeständig bleibt das Wetter auch am Freitag. Die Sonne zeigt sich laut Deutschem Wetterdienst vor allem im Süden. Schmidt macht aber wenig Hoffnung auf frühlingshaftes Osterwetter: "Vom Westen bringt ein weiteres Tief neuen Regen in die Region, teilweise sogar kräftige Schauer."

werden sogar Höchstwerte von 14 Grad erwartet. Im Schwarzwald klettert das Thermometer in Villingen-Schwenningen auf 10 Grad.

Am Karsamstag könnte es mancherorts sogar schneien

Aufgrund widersprüchlicher Wettermodelle lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, wie das Wetter über das Osterwochenende ausfällt. Es wird zwar kein Dauerregen erwartet, aber Jürgen Schmidt rechnet auch weiterhin mit nassem Osterwetter mit Höchstwerten um 10 Grad

kann es zu vereinzelten Graupelschauern kommen. Die Temperaturen in Konstanz und Friedrichshafen gehen zurück auf 9 Grad. In Villingen-Schwenningen müssen sich die Anwohner auf Höchstwerte von 7 Grad einstellen.

In höheren Lagen kündigt Schmidt sogar Schnee an: "Ab 600 Metern Höhe kann es Richtung Oberschwaben, Alb und Allgäu zu Schnee und Schneefällen kommen."

Keine Ostereiersuche im Freien am Ostersonntag

Auch für Ostersonntag ist keine Besserung in Sicht. In einer Höhe ab 600 Metern ist auch weiterhin mit Schnee zu rechnen. Die Ostereiersuche muss sich also womöglich auf die Innenräume beschränken.

Höchstwerte von 9 Grad erwartet. Besonders kühl wird es zum Osterfest aber im Schwarzwald. In Villingen-Schwenningen soll das Thermometer lediglich auf 6 Grad steigen.

Deutlich besseres Wetter an Ostermontag prognostiziert

Der letzte Osterfeiertag wird der schönste Feiertag in diesem Jahr - zumindest sieht es momentan noch danach aus. Der Wind dreht auf östliche Richtung und bringt mildere Luftmassen in die Region.

werden 10 Grad vorausgesagt. Örtlich sind im Südwesten sogar Temperatutren bis 16 Grad möglich.

Wetterexperte: Wechselhaftes Wetter für Ostern üblich

Statt Frühlingserwachen erwartet die Region über Ostern eher Herbstwetter. Doch warum ist das Wetter ausgerechnet über die Feiertage so wechselhaft? Jürgen Schmidt hat dafür eine einfache Erklärung: "Die Feiertage fallen in eine Übergangsjahreszeit, in der viele verschiedene Wetterlagen möglich sind. Entweder bringen warme Luftmassen aus dem Süden perfektes Frühlingswetter, oder kalte Luftmengen bringen kalte Temparaturen nach Deutschland." In diesem Jahr sind die Feiertage Ende März sehr früh und kalte Temperaturen nicht ungewöhnlich. "Aber wir hatten auch schon Jahre, an denen wir uns zum Osterfest über 25 Grad freuen konnten", scherzt Schmidt.