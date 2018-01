Wetter Newsticker: Sturmtief "Friederike" zieht über Deutschland - Zugverkehr eingestellt, Schulen schließen

Mit schweren Böen und heftigem Regen ist Sturmtief „Friederike“ in Teilen Deutschlands angekommen und sorgt für große Behinderungen im Bahnverkehr. In Nordrhein-Westfalen wurde der Nah- und Fernverkehr komplett eingestellt. In anderen Teilen Deutschlands gab es ebenfalls Einschränkungen. Im Kreis Konstanz ist die Verbindung zwischen Radolfzell und Konstanz durch einen umgestürzten Baum blockiert.



Auch der Flugverkehr ist stellenweise von dem Sturm betroffen. In einigen Bundesländern fiel der Schulunterricht aus. Alle Entwicklungen in unserem Newsticker.