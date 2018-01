vor 4 Stunden dpa / sk Wetter Newsticker: Orkan "Friederike" über Deutschland - Freitag soll der Fernverkehr der Bahn wieder rollen

Mit schweren Böen und heftigem Regen ist Orkan „Friederike“ in Deutschland durchgefegt und sorgte für Chaos im Bahnverkehr. Mindestens fünf Menschen sind ums Leben gekommen. Nach der Zwangspause wegen des Orkans „Friederike“ soll der Fernverkehr der Deutschen Bahn am Freitagmorgen wieder anrollen. Alle Entwicklungen in unserem Newsticker.