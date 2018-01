vor 5 Stunden dpa / sk Wetter Newsticker: Orkan "Friederike" über Deutschland - Bahn stellt Fernverkehr ein

Mit schweren Böen und heftigem Regen ist Orkan „Friederike“ in Deutschland angekommen und sorgt für Chaos im Bahnverkehr. Mindestens fünf Menschen sind ums Leben gekommen. Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr wegen des Orkans bundesweit ein. Auch der Flugverkehr ist teilweise betroffen. In einigen Bundesländern fällt der Schulunterricht aus. Alle Entwicklungen in unserem Newsticker.