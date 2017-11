Sofia Neun Tote bei Verkehrsunfall in Bulgarien

Neun Tote bei Verkehrsunfall in Bulgarien

Neun Menschen in einem Bus sind in Bulgarien bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Unter den Toten ist auch der Fahrer.

Sechs der Opfer seien direkt am Unglücksort nahe Mikre in Mittelbulgarien gestorben, die anderen auf dem Weg ins Krankenhaus, wie bulgarische Zeitungen unter Berufung auf Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag berichteten.

Der Bus sei am Freitag auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen einen Lastwagen geprallt. In dem Kleinbus wurden den Angaben zufolge 18 und in dem Lastwagen zwei Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Die Passagiere des Busses waren Sehbehinderte, die auf dem Rückweg von einem Ausflug waren.

Der Unfall geschah auf der Fernstraße zwischen der Hauptstadt Sofia nach Warna am Schwarzen Meer, hier kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen.