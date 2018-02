Kapstadt Neuanfang für Waisenkinder: Ehemaliger Überlinger hilft Kindern in Südafrika

In den Townships von Kapstadt begegneten Florian Krämer Waisenkinder. Der damalige Student beschloss, sich für die Kinder der Armenviertel künftig einzusetzen.

Das erste Mal war der ehemalige Schüler der Überlinger Waldorfschule, Florian Krämer, seinen heute Schutzbefohlenen in den Armenvierteln von Kapstadt begegnet. In den sogenannten Townships beschloss er, damals noch Student, sich fortan für Waisenkinder einzusetzen. Die Zahl der Waisen in Südafrika wird gegenwärtig von den Vereinten Nationen auf 2,1 Millionen beziffert.

Zurück in Deutschland gründete Florian Krämer 2003 den Verein „Positiv Leben“. Ziel war es damit, Geld zu sammeln, Geld, das er benötigte, um in Kapstadt ein Waisenhaus für Kinder zu errichten. Heute, 15 Jahre später, hat Florian Krämer geschafft, woran viele zunächst gezweifelt hatten.

Auf dem Gelände einer ehemaligen Farm in Kapstadt stehen drei neue Wohnhäuser für 36 Waisenkinder, finanziert mit insgesamt 1,2 Millionen Euro Spenden aus Deutschland. Dem Projekt gab der 46-Jährige vor zehn Jahren den Namen Vulamasango, was so viel wie offene Tore bedeutet und aus der Sprache der Xhosa stammt. Der erste Anlauf zum Waisenhausprojekt 2003 scheiterte, weil vor Ort im Kapstadter Township Nyanga eine Mischung aus Gewalt, Kriminalität und Kämpfen zwischen Clans sowie bürokratische Hürden keine guten Voraussetzungen boten.

Krämer und sein Verein nahmen einen neuen Anlauf, nun im Armenviertel Philippi, und kauften dort ein fünf Hektar großes Farmgelände. Sie renovierten das Bauernhaus und riefen 2008 das Projekt Vulmasango mit zunächst 40 Kindern in einem Kinderhort und später mit 36 Kindern in einem Kindergarten ins Leben. Dem Ziel, ein neues Waisenhaus zu bauen, kam Krämer einen großen Schritt näher, als Comedy-Star Michael Mittermeier im Rahmen eines TV-Spendenmarathons 750 000 Euro für Vulamasango einsammelte. 2015 konnten so die drei Wohnhäuser bezogen werden.

Neben dem alltäglichen Betrieb besteht die eigentliche Herausforderung für Florian Krämer in der permanenten Konfrontation mit dem Lebensalltag der Kinder in den Townships. „Ich höre oft den Satz ‚Sieht aber eigentlich ganz nett aus hier’, wenn ich mit Besuchern aus Europa durch die Townships fahre“, sagt Florian Krämer. Armut drücke sich in Südafrika aber anders aus. „Hier verhungert keiner. Gewalt und Missbrauch in jeglicher Form findet hinter verschlossenen Türen statt. Wir sehen hier so viel Grausames, so viel Gewalt, dass wir kaum noch eine Möglichkeit haben, das emotional zu verarbeiten.“

Immer häufiger würden er und seine Mitarbeiter von der Polizei gerufen, um die Situation von Kindern in den Familien zu beurteilen. Da sie aber noch auf die offizielle Registrierung als Waisenhaus warten würden – könnten sie sich Kinder nie über das Sozialministerium gerichtlich zuweisen lassen. „Immer muss eine persönliche Übereinstimmung mit den verbliebenen Verwandten getroffen werden“, sagt Florian Krämer. Besonders gingen ihm dann Momente an die Nieren, in denen er Kinder nicht aufnehmen oder zurückschicken müsse, obwohl er überzeugt sei, dass diese Kinder nach Vulamasango gehörten.

Angst vor Gewalt hat Florian Krämer nicht mehr, sagt er, seit ihm im aufziehenden Bürgerkrieg im damaligen Zaire (heute Demokratischen Republik Kongo) ein Kongolese das Leben gerettete habe. Aus diesem Erlebnis erwuchs der Wunsch, sich in Afrika zu engagieren, was im Aufbau des Waisenhauses in Kapstadt seine Form gefunden hat.

Zu Gast in Deutschland

Aus den Waisenhaus-Projekten in Kapstadt ist der Chor Vulingoma hervorgegangen. Vom 4. April bis zum 3. Juni wird Florian Krämer mit dem Chor in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tournee gehen. Ziel ist es, weitere Spendegelder für Vulamasango einzuwerben. Am 27. April gastiert der Chor in der Waldorfschule in Überlingen. Weitere Informationen und Termine ab 1. März im Internet unter: www.vulamasango.org