vor 1 Stunde dpa Bozen Nach tödlichem Lawinenunglück in Südtirol ermittelt die Staatsanwaltschaft

Nach dem Tod von zwei Ludwigsburgern bei einem Lawinenunglück in Südtirol ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Es handele sich um Routine in einem solchen Fall, sagte eine Sprecherin des Justizbehörde am Freitag in Bozen, ohne Details zu nennen. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, konkret Beschuldigte gebe es nicht.