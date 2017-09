Mexiko-Stadt Nach starkem Erdbeben: Ein schwarzer Tag für Mexiko

In Mexiko bebt die Erde, über 200 Menschen kommen dabei ums Leben. Durch den Einsturz einer Grundschule sterben 32 Kinder. Viele Bewohner Mexiko-Stadts helfen den Rettungskräften, nach Überlebenden zu suchen.

Der 19. September ist in Mexiko ein belastetes Datum. Vor genau 32 Jahren erschütterte genau an diesem Tag ein Erdbeben Mexiko-Stadt, bei dem mehrere Tausend Menschen ums Leben kamen. Nun bebte an diesem Tag erneut die Erde in Mexiko; die Zahlen gehen auseinander, auch weil die Situation teilweise chaotisch und unübersichtlich ist. Nach Angaben des mexikanischen Zivilschutzes ist von mindestens 226 Toten auszugehen. Nun werden die Mexikaner dieses Datum tatsächlich nie mehr vergessen, wie die Tageszeitung "El Universal" aus Mexiko-Stadt, das von dem Beben am meisten betroffen ist, schreibt.

"Wie immer, Solidarität", titelt die Zeitung "La Jornada" und spielt damit auf das Beben von vor 32 Jahren an, als sich ebenfalls kurz nach dem Unglück tausende Bewohner der Millionenmetropole in den Straßen versammelten, um bei der Suche nach Überlebenden zu helfen. Rettungskräfte, freiwillige Helfer und Familienangehörige suchen in der Millionenmetropole zum Teil mit bloßen Händen nach Verschütteten. Dabei spielen sich bewegende Szenen ab. Helfer halten einen Karton hoch, auf den sie "Silencio" geschrieben haben, andere bitten mit erhobenen Fäusten um Ruhe, damit sie inmitten des Trubels mögliche Hilferufe aus den Trümmern hören können. Einige der bewegendsten Momente ereignen sich rund um die eingestürzte Schule Enrique Rébsamen in Coapa, wo bereits mehr als 20 Menschen unter den Trümmern gestorben sind und die Rettungskräfte um das Leben weiterer verschütteter Schüler sowie Lehrer kämpfen.

Die internationale Gemeinschaft hat sich unterdessen mit Mexiko solidarisiert. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump, der sonst nicht unbedingt als Freund Mexikos gilt, twitterte überraschend auf Spanisch, Gott möge die Menschen in Mexiko-Stadt segnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Steinmeier sprachen ihr Beileid aus. Die mittelamerikanischen Länder Honduras, El Salvador und Costa Rica werden Helfer schicken, um bei den Bergungsarbeiten zu unterstützen.

Das Epizentrum des Bebens mit der Stärke 7,1 lag an der Grenze der Bundesstaaten Morelos und Puebla, 120 Kilometer südlich von Mexiko-Stadt, das auf einem ausgetrockneten See liegt. Mehr als 40 Gebäude sind eingestürzt, die meisten im Zentrum. Rund 500 Gebäude erlitten schwere Schäden und sind zunächst nicht bewohnbar. Erst vor zwei Wochen hatte in Mexiko die Erde vor der Küste des Bundesstaates Chiapas an der Grenze zu Guatemala gebebt. Jenes Beben war zwar stärker, als das jüngste, die Ausmasse waren aber bei weitem nicht so verheerend gewesen, da dieses Mal das Epizentrum in weitaus dichter besiedelten Gebiet lag.

Der Pazifische Feuerring

Der Pazifische Feuerring (Ring of Fire) ist eine hufeisenförmige Zone entlang der Küsten des Pazifischen Ozeans. Sie wird oft von Erdbeben heimgesucht. Hier treffen verschiedene Platten der Erdkruste aufeinander, wodurch es zu tektonischen Verschiebungen kommt. Entlang dieses mehr als 40 000 Kilometer langen Gürtels liegen viele aktiven Vulkane. Er reicht von der amerikanischen Westküste über Japan bis Neuseeland und zur Antarktis. (dpa)