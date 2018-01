Perris Nach der Befreiung von 13 Kindern aus ihrem Elternhaus: Warum die Nachbarn jahrelang nichts mitbekamen

Warum blieb es unbemerkt, dass über Jahre hinweg 13 Kinder von ihren Eltern gefangen gehalten und wohl gefoltert wurden? Ein Grund ist das Schulgesetz in den USA

In dem Vorstadt-Idyll der US-Stadt Perris nimmt es kaum Wunder, dass sich über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, hinter der Fassade einer hübschen Vorstadtbehausung mit Garage und Swimming Pool eine Tragödie von unvorstellbarem Schrecken abspielen konnte. Entgegen der Bekundungen der Anwohner, dass man sich hier sehr umeinander sorge, kann man in Orten wie Perris in völliger Isolation leben.

So, wie die Familie Turpin. Keiner der Nachbarn, die von den Behörden und den Hunderten von Journalisten, die in Perris ausschwärmten, befragt wurden, hatten auch nur die entfernteste Ahnung, was sich hinter den Backsteinwänden des Familienheimes abgespielt hat. Die Turpins hatten ihre 13 Kinder wie Strafgefangene gehalten, zum Teil mit Ketten gefesselt. Sie waren unterernährt und verwahrlost, die Polizei sprach von Anzeichen von Folter. Erst als es 17-jährigen Tochter gelang, die Polizei zu rufen und diese am Dienstag in das Haus eindrang und das Ehepaar Turpin verhafteten, wurde der Welt offenbar, das die Vorstadtidylle ein Ort des Horrors war.

Wer die Turpins sind und was sie angetrieben hatte, blieb 24 Stunden nach der Befreiung vorerst noch vage. Angehörige der Turpins, die sich den Medien stellten, zeigten sich fassungslos und ungläubig. „Ich dachte immer, sie lebe ein perfektes Leben“, sagte Teresa Robinette, die Schwester von Louise Turpin aus Tennessee. Die Mitteilungen und Facebook-Posts der Turpin gaukelten ein amerikanisches Großfamilienidyll, mit häufigen Besuchen in Disneyland vor. Erst vor Kurzem hatte das Paar mit allen Kindern eine Reise nach La Vegas unternommen, um dort in einer Kirche ihren Eheschwur zu erneuern.

Von Turpins Mutter Betty war zu erfahren, dass ihr Sohn streng evangelikal christlich erzogen wurde, wie das in Hügeln von Virginia, aus denen das Paar stammt, üblich sei. Dazu passte der Kinderreichtum der beiden ebenso wie die Entscheidung, die Kinder nicht zur Schule zu schicken und sie selbst zu erziehen. Viele fundamentalistische Christen in den USA gehen diesen Weg aus Bedenken, dass die Ausbildung an einer öffentlichen Schule zu weltlich ist. Das Gesetz garantiert dieses Recht, Schulpflicht gibt es nicht. Die Ereignisse von Perris haben jedoch erneut eine Diskussion darüber entfacht, ob Eltern, die ihre Kinder selbst erziehen, nicht einer stärkeren Aufsicht unterliegen sollten. Solche Maßnahmen erscheinen um so dringender, da ein extrem hoher Prozentsatz der Fälle von Kindesmisshandlung oder gar Folter in den USA in Familien auftreten, die ihre Kinder selbst erziehen. 47 Prozent der Opfer sind als „Home-Schooled“ gemeldet. Fälle wie die der Turpins ereignen sich regelmäßig. So starb in Indiana ein 13 Jahre alter Junge, der nackt in einem Käfig gehalten wurde. Seine Leiche wurde erste nach eiem Jahr gefunden.

Was sich genau im Hause der Turpins abgespielt hat, wird im Verlauf des kommenden Prozesses ans Tageslicht kommen. Für die Kinder ist nun jedoch erst einmal ein Alptraum vorbei, aus dem es bis vergangenes Wochenende scheinbar keinen Ausweg gab. Jetzt haben sie erstmals die Chance auf ein Leben.