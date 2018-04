Warum fährt ein Mann in Münster in eine Menschengruppe und erschießt sich dann selbst? Noch haben Staatsanwaltschaft und Ermittler keine Antwort darauf. Inzwischen sind mehr Einzelheiten zu dem Großeinsatz in der Innenstadt der beschaulichen Uni-Stadt bekannt.

Kaum ein anderer Ort vermittelt so sehr die Essenz gutbürgerlicher deutscher Gemütlichkeit wie der Platz vor dem Kiepenkerl in Münster. Am Samstag wurde er zum Ziel einer Amokfahrt. Warum, weiß noch niemand.

Nach der Durchsuchung der vier Wohnungen des Amokfahrers von Münster gibt es nach Polizeiangaben allerdings keine Hinweise auf ein politisches Tatmotiv. Vielmehr werde davon ausgegangen, "dass die Motive und Ursachen in dem Täter selber liegen", sagte Münsters Polizeipräsident Hajo Kuhlisch am Sonntag. Nach der Tat hatte es Berichte über angebliche Kontakte des Täters in die rechtsextreme Szene gegeben, einen islamistischen Hintergrund sahen die Behörden bereits zuvor nicht.

„Wir haben seit gestern Nachmittag in der ganzen Nacht die Wohnungen des Täters durchsucht“, sagte Polizeipräsident von Münster, Hajo Kuhlisch, am Sonntag in Münster. Zwei davon lägen in Ostdeutschland, zwei in Münster. „Die erste, doch schon etwas intensivere Durchsicht hat keinerlei Hinweise auf einen politischen Hintergrund ergeben.“

Das sei ein vorläufiger Stand, betonte Kuhlisch. Etwas endgültig auszuschließen dauere länger. Auch die Durchsuchung von Fahrzeugen und eines Containers hätten keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund ergeben.

Am Sonntagmittag gedachten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den Opfern und Angehörigen in Münster. Sie hatten sich gemeinsam mit dem Landesinnenminister Herbert Reul und Münster Oberbürgermeister Markus Lewe (beide CDU) vor der Presse geäußert.

Am Samstagnachmittag war ein 48-jähriger Deutscher mit einem Campingbus in der Altstadt von Münster in eine Menschenmenge gerast. Anschließend erschoss er sich selbst. Bei der Attacke wurden nach Polizeiangaben mehr als 20 Menschen verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich.

Staatsanwältin: Täter von Münster war der Polizei bekannt

Der mutmaßliche Täter war der Polizei bereits wegen kleinerer Delikte bekannt. Es habe drei Verfahren in Münster gegeben und eines in Arnsberg, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin von Münster, Elke Adomeit, am Sonntag. Die Verfahren stammten demnach aus den Jahren 2015 und 2016 und seien alle eingestellt worden. Es ging damals um eine Bedrohung, Sachbeschädigung, eine Verkehrsunfallflucht und Betrug. Man müsse den Sachverhalt der Verfahren noch aufklären. „Aber auf den ersten Blick haben wir hier keine Anhaltspunkte auf eine stärkere kriminelle Intensität, die wir bei dem Täter feststellen konnten“, sagte Adomeit.

Die Polizei sucht nicht nach weiteren Tätern. Es gebe keine Hinweise, dass noch weitere Verdächtige an dem Verbrechen beteiligt waren - man gehe von der Tat eines Einzeltäters aus, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die Polizei war zunächst Zeugenaussagen nachgegangen, wonach noch zwei Menschen aus dem Auto gesprungen und geflüchtet sein sollten.

Zustand der lebensgefährlich verletzten Opfer in Münster unverändert

Der Zustand der lebensgefährlich verletzten Opfer der Amokfahrt von Münster hat sich nach Angaben der Polizei über Nacht nicht verändert. Es gebe keine weiteren Todesfälle, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen. Wie viele der insgesamt mehr als 20 Opfer in Lebensgefahr schweben, sagt die Polizei weiterhin nicht.

Nach der tödlichen Attacke mit einem Campingbus in Münster suchen die Ermittler weiter nach einem möglichen Tatmotiv. „Die Ermittlungen werden mit Hochdruck und in alle Richtungen geführt“, erklärte die Staatsanwaltschaft am Sonntagmorgen. Medien berichteten von psychischen Problemen des Mannes aus Münster.

Es spreche „im Moment nichts dafür, dass es irgendeinen islamistischen Hintergrund gibt“, sagte der nordrhein-westfälische Innenministers Herbert Reul (CDU). Das Bundeskriminalamt schaltete ein Website für Zeugenhinweise frei. Unter der Adresse www.bka-hinweisportal.de können Videos oder Fotos hochgeladen werden.

Das Tatfahrzeug wurde von Experten des Landeskriminalamts untersucht, nachdem mehrere verdächtige Drähte entdeckt worden waren. Die Beamten gaben später Entwarnung. Bei der Durchsuchung des Campingbusses wurden neben der Tatwaffe eine Schreckschusswaffe und rund ein Dutzend Feuerwerkskörper, sogenannte Polenböller, gefunden.

Die Polizei fand bei der Durchsuchung der Wohnung des Amokfahrers keine brauchbare Maschinenpistole vom Typ AK47, wie es hieß. Die Beamten hätten nur eine Dekorationswaffe und Feuerwerkskörper gefunden. Spezialisten hätten aus Sicherheitsgründen die Wohnungstür aufgesprengt, bevor die Beamten die Räume hätten untersuchen können. Am Samstagabend waren in Münster wiederholt Explosionsgeräusche zu hören gewesen.

Der Angriff in der historischen Altstadt von Münster löste einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften aus, die Innenstadt wurde teilweise abgeriegelt. Am Sonntagmorgen durften die Anwohner im Sperrbereich rund um den Tatort in Begleitung von Polizisten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bestürzte Äußerungen aus der Politik

Die Bundesregierung und eine Reihe von Politikern äußerten sich bestürzt über die Bluttat. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich „zutiefst erschüttert“ über die „schrecklichen Geschehnisse“ in der westfälischen Universitätsstadt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einer „schweren Gewalttat“ und sprach den Betroffenen sein Beileid aus. „Die Meldungen, die uns aus Münster erreichen, sind entsetzlich“, erklärte Steinmeier.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte, die Polizei in Münster und in ganz Nordrhein-Westfalen arbeite „mit Hochtouren an der Aufklärung des Sachverhalts“. Der Minister will sich am Sonntag persönlich ein Bild von der Lage in Münster machen. „Ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land“, schrieb der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auf Twitter.

Auch aus dem Ausland kamen Beileidsbekundungen: „Wir trauern mit Münster“, erklärte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron schrieb auf Twitter:

Meine Gedanken sind bei den Opfern des Angriffs von Münster. Frankreich nimmt Anteil am Leid Deutschlands. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7. April 2018

Auch die US-Regierung verurteilte die „feige Attacke“ und bekundete ihre Anteilnahme. Für Sonntagabend ist ein ökumenischer Gottesdienst im St.-Paulus-Dom in Münster geplant. Dabei solle „für all diejenigen gebetet werden, deren Leben durch die Vorfälle am Samstag auf so schreckliche Weise aus den Angeln gehoben wurde“, hieß es in der gemeinsamen Einladung des Bistums, des Evangelischen Kirchenkreises und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Münster.

Die Attacke weckte Erinnerungen an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt vom Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. Der Tunesier Anis Amri hatte dabei zwölf Menschen getötet und fast 70 weitere verletzt.

Polizei identifizierte inzwischen die beiden Todesopfer

Laut Staatsanwaltschaft und Polizei handelt es sich um eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg und einen 65-jährigen Mann aus dem Kreis Borken.

Lange Schlangen beim Blutspenden, Unterstützung für die Einsatzkräfte

Nach der Amokfahrt von Münster haben sich die Behörden bei den Menschen für ihre Hilfsbereitschaft bedankt.

Die Polizei lobte das besonnene Verhalten der Menschen. „Die Polizei konnte die notwendigen Maßnahmen schnell und reibungslos treffen“, erklärte der Einsatzleiter, Polizeidirektor Martin Fischer. „Alle haben sich vorbildlich verhalten und den Tatortbereich sehr schnell verlassen.“

#Kiepenkerl #Münster Ein großes Dankeschön an die Münsteraner Bevölkerung für die Unterstützung und Versorgung der betroffenen Anwohner und unserer Kollegen im Bereich der Innenstadt! — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 8. April 2018

Am Universitätsklinikum waren am Samstagabend innerhalb von Minuten rund 300 Menschen dem Aufruf zum Blutspenden gefolgt - viel mehr, als die Klinik bewältigen konnte. Unter anderem hatte der Münsteraner „Tatort“-Ermittler Axel Prahl in sozialen Netzwerken aufgerufen, sich zum Blutspenden zu melden. „Das ist beispiellos, wie die Münsteraner da gehandelt haben“, sagte eine Kliniksprecherin am Sonntagmorgen.

Stand der Untersuchungen

„Allein die Tatortaufnahme wird viel Zeit in Anspruch nehmen“, erklärte Fischer zum Stand der Untersuchungen. „Wir brauchen Zeit, die Spuren auszuwerten und die Ergebnisse der Ermittlungen zusammenzuführen.“

Die Spurensuche am Tatort dauerte in der Nacht an. Leichen wurden dort erst im Dunklen abgeholt. Polizisten sperrten den Bereich weiter großräumig ab. Die Polizei Münster habe Unterstützung aus ganz Nordrhein-Westfalen angefordert, um die Tat rasch aufzuklären.

Die Polizei hat am Sonntagmorgen das Tatfahrzeug den Amokfahrers von Münster abgeschleppt. Der Campingbus wurde auf einen Abschleppwagen geladen und weggefahren.

Anwohner und Touristen können am Tag nach der Amokfahrt wieder in die Münsteraner Altstadt. Die weiträumige Absperrung, die die Polizei nach dem Zwischenfall mit drei Toten und mehr als 20 Verletzten aufgebaut hatte, wurde am Sonntagvormittag wieder entfernt. Nur der Bereich unmittelbar um den Tatort blieb abgesperrt. Von der Sperrung der Altstadt waren mehrere Dutzend Anwohner und zahlreiche Gaststätten betroffen.

Die beschauliche Universitätsstadt Münster stand unter Schock. Spontan versammelten sich Bürger, um gemeinsam zu trauern.