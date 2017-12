vor 2 Stunden dpa Offenbach Nach dem Glatteis: Temperaturen steigen wieder an

Glatteis sorgt derzeit noch vielerorts für Verkehrsprobleme – doch in den nächsten Tagen steigen die Temperaturen wieder an. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte, ist es im Osten und Südosten Deutschlands am Sonntag oft sonnig.