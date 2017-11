Altena Nach Messerattacke auf Bürgermeister: Vorwurf des versuchten Mordes

Nach der Messerattacke auf den Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein (CDU), wirft die Staatsanwaltschaft dem mutmaßlichen Täter versuchten Mord vor.

Er habe in Tötungsabsicht und aus niederen Beweggründen gehandelt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen, Gerhard Pauli, am Dienstag. Der 56-jährige Mann hatte den Bürgermeister am Montagabend mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Der Täter habe den Angriff "ausdrücklich" damit gerechtfertigt, dass der Bürgermeister "200 Asylanten in die Stadt" geholt habe, sagte der Oberstaatsanwalt. Verbindungen in die rechte Szene seien bislang nicht festgestellt worden. Die Ermittler gingen zudem davon aus, dass es sich um eine "Spontantat" gehandelt habe.

Der 56-jährige Deutsche attackierte laut Polizei Hollstein mit einem Küchenmesser mit einer 22 Zentimeter langen Klinge, das er aus seinem Rücksack zog. In die Ermittlungen schaltete sich demnach auch der Staatsschutz ein, weil die Behörden von einer politisch motivierten Straftat ausgehen.

Altena gilt als Vorzeigekommune bei der Integration von Flüchlingen und wurde dafür auch mit dem Nationalen Integrationspreis ausgezeichnet. Die Kleinstadt im Sauerland nahm zudem mehr Flüchtlinge auf, als ihr zugewiesen worden waren. Bürgermeister Hollstein wurde bereits in der Vergangenheit bedroht.