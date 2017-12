vor 6 Stunden dpa St. Petersburg Nach Anschlag in St. Petersburger Supermarkt: Mutmaßlicher Attentäter festgenommen

Der russische Geheimdienst FSB hat den mutmaßlichen Attentäter des Terroranschlags in einem Supermarkt in St. Petersburg festgenommen. Der Verdächtige sei am Samstag gefasst worden und werde nun vernommen, teilte der FSB der staatlichen Agentur Tass zufolge mit. Details zur Festnahme waren zunächst nicht bekannt.