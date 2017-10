Oberbayern Mutter nimmt Sohn das Tablet weg - Zehnjähriger ruft Polizei

Mit einem Anruf bei der Polizei hat ein Zehnjähriger eigentlich nur seine Mutter verpetzen wollen, weil sie zuvor unerwartet streng mit ihm gewesen war.

Die Leutstelle schickte allerdings gleich einen Rettungswagen und eine Polizeistreife zur Adresse des Jungen. Was war passiert? Wie die Polizei Oberbayern Süd am Freitag auf Twitter mitteilte, war am frühen Donnerstagabend bei den Kollegen in Rosenheim ein verrauschter Notruf des weinenden Jungen eingegangen. „Könnt ihr bitte kommen? *Rauschen* Meine Mutter hat Tabletten genommen!“, zitiert die Pressestelle aus dem Gespräch.

Am Ort angekommen, hätten die Beamten allerdings keinen medizinischen Notfall, sondern eine perplexe Mutter angetroffen. Die sagte nach Angaben der twitternden Polizei: „Tabletten?! Nein! Ich habe ihm sein TABLET weggenommen!“. In einem kurzen Gespräch hätten die Beamten schließlich den kleinen Familienstreit beilegen und alle wieder beruhigen können. Der junge Mann musste trotzdem ohne Tablet ins Bett gehen.