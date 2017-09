München Mit Musikern auf dem Oktoberfest: Auf der Wiesn gelten eigene Gesetze

Viele Musiker träumen davon, einmal auf dem Oktoberfest aufzutreten. Eine Geschichte über 18 Tage Wiesn-Wahnsinn, Apfelschorle im Masskrug und die Frage, warum wir jedes Mal "Atemlos" mitgrölen.

Wenn sich die Türen der U-Bahnen an der Theresienwiese öffnen, strömen tausende Menschen in Dirndl und Krachlederner auf das Oktoberfest. Das Durcheinander von Deutsch, Italienisch und Japanisch vermischt sich mit Blasmusik und Lautsprecherdurchsagen, Technobeats dröhnen aus den Boxen am Autoskooter, Kinderkarussells drehen ihre Runden zu Jodlern aus der Konserve. Die Ansager in den Kassenhäuschen der Fahrgeschäfte übertönen die Sirenen mit verstärkter Stimmgewalt. Und aus den Zelten klingt dann wieder, wie jedes Jahr zur Wiesn, die Hymne der Bierseligen: das Prosit der Gemütlichkeit. 40 Mal spielen „Die Niederalmer“ die Trink-Animation im Schützen-Festzelt – an einem einzigen Tag. In den nächsten 18 Tagen werden so hochgerechnet 720 Prosits zusammenkommen. Und natürlich 720 Mal „Die Krüge hoch!“ Und dafür nehmen die meisten der Musiker sogar Urlaub.

Walter Bankhammer ist der Kapellmeister und seit 20 Jahren mittendrin im Oktoberfest-Trubel. Damals spielte er zum ersten Mal mit den „Niederalmern“ im Schützen-Zelt – als erste nichtbayerische Oktoberfestband, wie er stolz erzählt. Und er verbrachte prompt mehr Zeit im Büro des Wiesn-Wirts als auf der Bühne. Denn der Mann aus dem Salzburger Land hatte vorher zwar auf vielen Volksfesten und auch auf dem Nockherberg gespielt, aber davon, worauf es auf der Wiesn ankommt, hatte er keine Ahnung. „Da kann ein Lied hundertmal funktionieren, auf der Wiesn kann’s passieren, dass überhaupt keine Stimmung aufkommt“, erklärt Bankhammer. Doch die Kapelle hat schnell begriffen, wie die Wiesn-Logik funktioniert. Das ganze Jahr über haben sie die neuen Hits im Blick, manchmal entstehen nur Tage vor dem Anstich die letzten Arrangements, die dann noch schnell einstudiert werden wollen.

Auf die Liedauswahl kommt es an

So wie früher ist es für die Musiker nicht mehr, sagt der 48-Jährige. Jeden Tag Vollgas geben, auch alkoholisch, das steht er nicht mehr durch. Völlig ohne Bier geht’s dann aber doch nicht, findet er. Denn wie soll man bitte die Bierseligkeit der Wiesn-Besucher verstehen, wenn man selbst 18 Tage lang nur Apfelschorle aus dem Masskrug trinkt? „Wenn man zu viel oder gar nichts trinkt, dann spielt man immer das Falsche“, sagt Bankhammer und lacht. Doch wie bringt man ein ganzes Zelt in Partystimmung? Die Liedauswahl, sagt Bankhammer, ist eine Wissenschaft für sich – und dann braucht es noch etwas Glück. Was das im Einzelnen bedeutet, lässt der Kapellmeister offen. Schließlich ist das Wissen darum, welches Lied wann am besten passt, hart erarbeitet und wird deshalb gut gehütet.

Woran aber liegt es, dass wir uns im Bierzelt dazu hinreißen lassen, lauthals Helene Fischers Hits mitzusingen? Das kann ausgerechnet ein Psychologe aus Lübeck erklären. Laszlo Andreas Pota sagt: „Im Bierzelt und im Stadion singt man gemeinsam, das sind die wenigen Orte, wo noch ein echtes Wir-Gefühl entsteht.“ Durch Musik lassen sich Menschen sogar leiten: Sind die Klänge beispielsweise aggressiv, wirkt sich das auf die Zuhörer aus. Sind sie dagegen eingängig wie in den meisten Schlagern und kommt dann noch ein ebensolcher Text dazu, stehen wir plötzlich klatschend und singend auf der Bierbank – zusammen mit völlig Fremden.

Wem der Trubel in den großen Zelten zuviel wird, schlägt den Weg Richtung Oidn Wiesn ein. Mit ihren historischen Fahrgeschäften und gemütlichen Zelten. Auf den Bänken stehen und grölen? Im Festzelt Tradition nicht nur unüblich, sondern sogar verboten. Es geht eben ruhiger zu, das ist auch den „Münchner Oktoberfest Musikanten“ wichtig, die sich eher auf gepflegte Blasmusik statt auf Partykracher verstehen. Andreas Müller aus Oberottmarshausen im Kreis Augsburg ist einer von ihnen. Schon vor Jahren hätte er in einem der großen Festzelte auf der Wiesn als Trompeter anheuern können, lehnte aber ab. „Viel zu viel Remmidemmi.“ Seit 2010 spielt Müller in der Kapelle von Wolfgang Grünbauer auf der Oidn Wiesn. Weil es da um die Musik geht, nicht um den Druck, gute Stimmung zu machen, sagt er.

Sein Trompetenkollege Michael Kuhn sagt, die schönste Zeit auf dem Oktoberfest ist zwischen 10 und 14 Uhr, wenn die Musikanten noch keine Tanzgruppen begleiten müssen. Denn dann können sie neue Stücke ausprobieren. Manche davon schreibt Kuhn, der aus Wangen im Allgäu kommt, selbst.

Doch tun sich die Musiker das alles vielleicht auch wegen des Geldes an? Nein, darum geht es ihnen nicht, sagen sie – ein Satz, den man von Oktoberfest-Mitarbeitern häufig hört. Ob’s stimmt? So wie die beiden von der Oidn Wiesn schwärmen, will man es glauben. Eines ist jedenfalls sicher: Wie viel die Kapellen verdienen, darüber schweigen sie sich genauso aus wie die Festwirte über ihren Umsatz. Macht aber nichts. Denn was wäre die Wiesn schon ohne Musik? Wahrscheinlich nicht mehr als ein ziemlich tristes Saufgelage.

Musikalische Premiere

Zum ersten Mal gibt es auf dem Oktoberfest ein klassisches Konzert zu hören. Am Samstag, 30. September, spielt das Münchener Kammerorchester unter Leitung von Clemens Schuldt um 14 Uhr auf der Oidn Wiesn im Herzkasperl-Zelt. Zu hören gibt es zeitgenössische Musik mit den „Dubairischen Tänzen“ von Jörg Widmann. (ida)