New York Mindestens zwölf Tote bei Brand in Wohngebäude in New York

Mindestens zwölf Tote bei Brand in Wohngebäude in New York

Bei einem der schwersten Brände in einem Wohngebäude in NewYork seit Jahren sind am Donnerstag mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter ein einjähriges Kind.

Möglicherweise gebe es noch mehr Tote, da vier weitere Menschen lebensgefährlich verletzt worden seien, sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Unglücksort. Mit Blick auf die Opferzahl sprach de Blasio sprach von einer der schwersten Brandkatastrophen seit Jahrzehnten. Das Feuer war am Abend gegen 19 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr MEZ) in den unteren Stockwerken eines Gebäudes im Stadtteil Bronx ausgebrochen und hatte sich schnell nach oben ausgebreitet. Die Brandursache war zunächst unklar.

Vier Menschen kämpften mit dem Tod, sagte de Blasio. „Das ist die schlimmste Brandtragödie in dieser Stadt seit mindestens einem Vierteljahrhundert.“ Medienberichten zufolge wurden zwei der geborgenen Toten in einer mit Wasser gefüllten Badewanne gefunden, wo sie offenbar vor dem Brand Schutz gesucht hatten. Die Feuerwehr konnte zwölf Menschen vor den Flammen retten. Die Suche nach weiteren Opfern dauerte an. In einer benachbarten Schule wurde ein Notquartier eingerichtet.

Der Brand war bereits das zweite tödliche Feuer in einem Wohngebäude in New York binnen zwei Wochen. Mitte des Monats kamen einen Frau und ihre drei Kinder in Brooklyn bei einem Brand in ihrem Haus ums Leben.