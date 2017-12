vor 10 Stunden AFP Mumbai Mindestens 14 Tote bei Brand in Mumbai

Bei einem Brand in einem Restaurant in der indischen Metropole Mumbai sind am Freitag mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Bei elf der Todesopfer handele es sich um junge Frauen, die eine Geburtstagsfeier auf dem Dach des Gebäudes feierten, teilte die Behörden mit.