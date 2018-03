Stuttgart Mildere Temperaturen zum Wochenstart im Südwesten in Sicht

Ob Grippe, Erkältung oder Unfälle auf glatten Straßen – die kalten Temperaturen haben den Menschen im Südwesten zuletzt ganz schön zu schaffen gemacht. Kommt jetzt der Frühling?

Gute Nachrichten für alle Kälte-Geplagten: Nach den frostigen Temperaturen der vergangenen Tage wird es im Südwesten deutlich milder. Schon am Montag könnten es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Oberrhein bis zu 13 Grad warm werden. In Stuttgart könnten es bis zu 10 Grad werden. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, so ein DWD-Meteorologe.

Mit ähnlich milden Temperaturen geht es in den kommenden Tagen weiter – bei einem meist freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Nur nachts könnte es örtlich noch Frost geben. Am Dienstag bleibt es demnach ebenfalls mild, es wird aber etwas unbeständiger mit gelegentlichem Regen. Der Meteorologe beruhigte aber: „Es kommt nicht viel an Niederschlag runter.“

Für ein Ende des Feinstaubalarms in Stuttgart reichte die Prognose aber. Weil Regen die Luft gewissermaßen vom Feinstaub reinwäscht, sollte der Alarm in der Nacht zum Sonntag zu Ende gehen. Kurz vorher wurde der erlaubte EU-Grenzwert am besonders belasteten Neckartor allerdings noch deutlich überschritten.

Nach frostigen Tagen hoffen die Spargelbauern in Baden auf wärmeres Wetter und Sonnenschein. Mit etwas Wetterglück könnte es schon Ende März, rechtzeitig zu Ostern, den ersten Spargel von heimischen Feldern geben, sagte der Geschäftsführer der Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden (OGA), Hans Lehar.

Am Wochenende hatte es im Südwesten mancherorts noch geschneit. Frostige Temperaturen sorgten insbesondere am Sonntagmorgen für glatte Straßen und zahlreiche Verkehrsunfälle. Die Freiburger Polizei zählte in der Nacht zu Sonntag in ihrem Einzugsbereich insgesamt 21 Unfälle, bei denen sieben Menschen leicht verletzt wurden. Unverletzt blieben alle Insassen eines Reisebusses, der im Landkreis Emmendingen in ein Bachbett rutschte.

Auch das Polizeipräsidium Tuttlingen zählte von Samstagabend bis Sonntagmorgen rund 30 witterungsbedingte Unfälle. Dabei sei es aber nur zu Blechschäden gekommen, so ein Sprecher der Polizei. Schon am Freitag und Samstag hatten Schneefall und Straßenglätte zu mehreren Verkehrsunfällen im Südwesten geführt.

Die Witterung machte sich auch im Zugverkehr bemerkbar – allerdings vor allem durch krankheitsbedingte Ausfälle. Wegen einer Grippewelle bei der Deutschen Bahn fehlte im Südwesten Personal. Am Wochenende gab es deswegen Einschränkungen am Bodensee zwischen Singen und Schaffhausen in der Schweiz, wie das Unternehmen mitteilte. Zu Wochenbeginn könne der reguläre Betrieb aber wieder aufgenommen werden, da der Krankenstand sinke, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Berlin am Sonntag.

Auch die Verbindungen der Stuttgarter S-Bahn-Linie 5 und die „Teckbahn“ sollen ab Montag wieder normal bedient werden. Bei der S-Bahn waren mehrere Verbindungen ausgefallen, weil Fahrer fehlten.