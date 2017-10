München Messerangriffe in München: Tatverdächtiger ist festgenommen

In München wurden am Samstagmorgen nach ersten Erkenntnissen sechs Menschen von einem Angreifer mit einem Messer und Faustschlägen angegriffen. Ein Tatverdächtiger wurde inzwischen festgenommen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Nach den Messerattacken in München ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der Mann soll am Morgen an sechs Tatorten in der bayerischen Hauptstadt sechs Menschen mit Messern angegriffen haben, vier wurden verletzt. Der Mann sei um 11.30 Uhr in der Nähe der Ottobrunner Straße gefasst worden, die Beschreibung habe auf ihn gepasst, sagte der Polizeisprecher.

Der Mann habe zunächst versucht zu fliehen, wurde aber gefasst. Bei den Angegriffenen soll es sich um fünf Männer und eine Frau handeln. Der Mann habe seine Opfer wahllos ausgesucht, erklärte die Polizei. Die Verletzten erlitten Stiche und wurden geschlagen. Ob der Festgenommene auch wirklich der Täter sei, müsse noch geklärt werden. Über die Festnahme hatte zuerst „Bild.de“ berichtet.

Das Motiv und die Hintergründe blieben zunächst unklar, zum Verdächtigen gab es zunächst keine weiteren Informationen.

Der Täter hatte an sechs verschieden Orten zugestochen und dabei sechs Menschen leicht verletzt. Es sei nach ersten Erkenntnissen aber niemand lebensgefährlich verletzt worden, erklärte die Polizei. Neben dem Rosenheimer Platz gab es auch Angriffe etwa am Paulaner Platz und an der Ständlerstraße. Die Polizei suchte nach einem Mann im Alter von etwa 40 Jahren, der womöglich mit einem schwarzen Rad unterwegs war. Die Kleidung des Mannes wird wie folgt beschrieben: graue Hose, grüne Trainingsjacke. Er soll einen Rucksack mit Isomatte dabeihaben. Der Verdächtige soll eine korpulente Figur und kurze mittelblonde Haare haben und unrasiert sein.

Anwohner sollten in ihren Häusern bleiben, Menschen den Rosenheimer Platz meiden, warnte die Polizei. Auch die Feuerwehr rief dazu über Twitter auf. Die Helfer teilten auch mit, dass alle Verletzten derzeit versorgt seien. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

In München waren viele Menschen schnell alarmiert und fühlten sich an den Amoklauf im Juli 2016 erinnert. Damals hatte ein 18-Jähriger neun Menschen erschossen. Am Samstag meldeten sich unter dem Twitter-Hashtag #Rosenheimerplatz schnell Anwohner und besorgte Bürger.